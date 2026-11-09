Més d’una desena de restaurants de Sardenya animen a menjar en companyia i sense mòbils. Deixar el mòbil de banda per menjar en família i substituir els telèfons per jocs: aquesta és la proposta «A tavola senza schermi» («A taula sense pantalles»), a la qual s’han sumat més d’una desena de restaurants.
Fomentar àpats sense pantalles en què es conversi és l’objectiu d’aquesta iniciativa pilot, que es duu a terme durant el mes de novembre i que promouen la defensora regional de la Infància i l’Adolescència, Anna Cau, i l’associació d’hostaleria FIPE-Confcommercio Sardegna, amb la participació de la Federació Italiana de Metges Pediatres (FIMP).
En arribar al restaurant, les famílies poden signar el «Pacte a taula» (Patto a Tavola) i desar els mòbils a les bosses o en una cistella. Mentre esperen els plats, els infants reben l’anomenat «Kit de la retrobada» (Kit del Ritrovarsi), amb jocs de taula i llapis. Segons l’acord signat, les trucades urgents s’atenen fora de la taula i els establiments ofereixen als pares consells de pediatres sobre l’ús del mòbil durant la infància.
Els pediatres italians subratllen que, segons dades de la mateixa FIMP, el 95% dels adolescents italians utilitza habitualment el mòbil i un 25% presenta indicis d’ús problemàtic. Un cop acabat aquest mes de prova, els promotors de la iniciativa estudiaran estendre l’experiència a altres establiments i traslladar-la a l’àmbit domèstic.
La proposta sarda coincideix amb les principals conclusions de l’estudi «La ciència del que es cou a la cuina», elaborat per la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), la Universitat Rei Joan Carles (URJC), el CIBEROBN i IKEA, presentat recentment. Segons aquesta recerca, l’ús del mòbil i d’altres dispositius durant els àpats aplana les emocions positives i redueix l’alegria un 32%. A més, incrementa l’estrès i genera una experiència emocional pitjor que menjar sol, ja que els continguts digitals activen un estat d’alerta, fragmenten l’atenció i dificulten la degustació conscient dels aliments.
Segons destaca Fernando Fernández-Aranda, coordinador del CIBEROBN i un dels impulsors d’aquesta recerca, «menjar en companyia i sense pantalles no respon a una visió idealitzada del passat, sinó a pràctiques avalades per l’evidència científica en salut física i mental».