Més de 22.000 treballadors de Madrid trien delegats al juny en les eleccions sindicals a Alsea

El Grup Alsea, una de les principals empreses de restauració a la Comunitat de Madrid, amb marques com Vips, Starbucks, Ginos i Foster’s, es prepara per a les eleccions sindicals en les quals les seves més de 22.000 empleats renovaran la representació laboral de la companyia.
En joc estan 298 delegats en la comunitat madrilenya, on actualment, Fetico compta amb 88 delegats, el 41% del total, i es perfila com la força més puixant enfront de CCOO (amb 51 delegats i un 24% del total) i UGT (77 delegats i un 36%).
El resultat d’aquestes eleccions tindrà implicacions directes sobre la negociació del conveni col·lectiu de restauració moderna, que afecta 50.000 treballadors en empreses com Burger King, Goiko, Five Guys o McDonald’s. Entre les principals reivindicacions que es discuteixen s’inclouen increments salarials, reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals, contractació mínima de 25 hores, ampliació del preu d’hora nocturna, dret a manutenció, descansos retribuïts, eliminació de torns partits nocturns i garanties sindicals, així com plans de pensions d’ocupació i sistemes de retribució variable.
Des del sindicat Fetico, que aspira a la majoria absoluta en aquestes eleccions, expliquen que el sector de l’hostaleria està buscant un nou model de representació laboral, una afirmació que se sosté amb dades, com que els seus delegats en aquestes empreses, ha sofert un augment del 231% en els últims quatre anys, passant de 274 a 645 delegats, i un increment en restauració moderna del 12% al 20% en tres anys.
El desenvolupament d’aquestes eleccions serà seguit de prop pel sector, donat el seu potencial impacte en la major empresa de restauració moderna d’Espanya i en la dinàmica de representació sindical a la comunitat de Madrid.