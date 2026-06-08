MC MUTUAL impulsa la seva estratègia de transformació digital al servei de la salut laboral

MC MUTUAL, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, va assenyalar que està modernitzant els seus serveis mitjançant una estratègia tecnològica integral basada en un pla de transformació digital destinat a potenciar la innovació, l’eficiència operativa, la qualitat del servei i l’agilitat en la gestió de les prestacions econòmiques i l’assistència sanitària al servei de les seves empreses mutualistes i de la salut laboral de les persones protegides. La iniciativa ha estat reconeguda amb el premi Computing a la transformació digital en salut laboral. El projecte s’emmarca en un context d’alta exigència per a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, marcat per l’augment sostingut dels processos d’incapacitat temporal, la pressió sobre els recursos assistencials, els canvis reguladors i de cotització, i la creixent demanda de serveis més àgils, digitals i clínicament consistents per part d’empreses i persones treballadores.
En aquest escenari, MC MUTUAL ha posat en marxa un full de ruta l’objectiu del qual és guanyar eficiència, reforçar la traçabilitat dels processos i avançar cap a una gestió més integrada, connectada i segura, per a donar cobertura eficient als més d’1,6 milions d’empleats protegits als quals dona servei.
David Sánchez, director de Tecnologia de MC MUTUAL, va manifestar que “aquesta iniciativa és un pas clau dins de la nostra estratègia de modernització tecnològica. Apostem per una arquitectura més flexible, ens basem en les dades i ens recolzem en les capacitats avançades de la ciberseguretat, amb un propòsit clar: millorar l’experiència dels nostres mutualistes i l’eficiència dels nostres processos assistencials. T-Systems és un soci estratègic dins del nostre ecosistema de proveïdors amb experiència en entorns complexos. Amb la seva ajuda, avancem de forma estructurada cap a una gestió més integrada i àgil, on l’automatització, la intel·ligència artificial i la seguretat seran palanques clau per a millorar la presa de decisions, optimitzar recursos i generar un impacte real en la qualitat del servei a les persones”.
En concret, en el projecte premiat per Computing destaca l’impuls a la transformació i l’exploració de noves tecnologies des de l’operació de servei d’infraestructures TIC i ciberseguretat. Aquesta iniciativa és desenvolupada per T-Systems, divisió de serveis de digitalització del Grup Deutsche Telekom i un dels hyperscaler europeus de cloud sobirà.
Ramón Puigoriol, director de Salut de T-Systems Ibèria, ha indicat que “el sector salut i l’àmbit de les prestacions laborals viuen un moment de profunda transformació. La modernització de les seves aplicacions, la reducció del deute tecnològic, l’anàlisi de dades i la ciberseguretat estan permetent a les organitzacions no sols simplificar els processos, sinó reforçar la seguretat de la informació i millorar la capacitat de resposta per a prestar un servei essencial per a empreses i treballadors. El nostre objectiu és contribuir a impulsar la digitalització de MC MUTUAL combinant innovació, coneixement sectorial i capacitat d’execució, per a generar un impacte real en el seu servei de la salut laboral de les persones”.
Per a això, T-Systems està aportant la seva experiència en la transformació digital d’organitzacions complexes, donant suport a la modernització del nucli tecnològic de la mútua, que es troba immersa en l’evolució de les seves plataformes i arquitectures, impulsant la definició d’una estratègia tecnològica de la dada alineada amb els objectius de negoci, reforçant la ciberseguretat a través de solucions avançades de protecció i monitoratge. T-Systems també està acompanyant a MC MUTUAL en l’adopció de serveis cloud que aportin més flexibilitat, escalabilitat i capacitat d’innovació per a afrontar els reptes del futur.
Aquesta integració amb les tecnologies permetrà a la mútua assegurar l’intercanvi d’informació de manera segura, millorar la planificació, autoritzacions i citacions; agilitzar la presa de decisions; escurçar el seguiment i gestió dels casos, així com optimitzar la qualitat del servei. MC MUTUAL oferirà també una experiència més senzilla, àgil, accessible i omnicanal als seus usuaris, facilitant la relació per mitjà de canals digitals i reforçant l’accessibilitat als seus serveis.