Madrid té millors llistes d’espera en grans especialitats quirúrgiques que la mitjana nacional

La Comunitat de Madrid compta amb millors llistes d’espera en les grans especialitats quirúrgiques, ja que en traumatologia opera en 83 dies menys que la mitjana nacional, en oftalmologia ho fa en 33 dies menys i en cirurgia general i de l’aparell digestiu l’aconsegueix en 69 menys.
L’anàlisi de les últimes dades del Sistema d’Informació sobre Llistes d’Espera (SISLE) que elabora el Ministeri de Sanitat situa a la Comunitat de Madrid en una posició diferencial, perquè destaca per realitzar més intervencions i per fer-les abans. El temps mitjà d’espera quirúrgica a Madrid se situa en 50 dies, enfront dels 121 dies de mitjana nacional. Això suposa operar en 71 menys que el conjunt del sistema.
Encara més significatiu és que el percentatge de pacients que superen els sis mesos d’espera que a Madrid a penes aconsegueix el 0,8%, enfront del 21,6% del conjunt nacional. És a dir, la llista d’espera prolongada —la que més impacte té en la qualitat de vida del pacient— és bastant residual en aquesta regió.
Aquestes dades contrasten amb la capacitat real de resposta sanitària del Sistema Nacional de Salut (SNS), que reflecteix un coll d’ampolla de les llistes d’espera en determinades àrees. En concret, traumatologia compta amb 200.584 pacients pendents d’intervenció; oftalmologia, amb 172.974; cirurgia general i de l’aparell digestiu, amb 149.749; i urologia, amb 75.086, encapçalen la pressió assistencial a Espanya.
Menys espera en traumatologia
En traumatologia, una de les especialitats més demandades i amb major complexitat organitzativa, el temps mitjà d’espera en el conjunt del SNS aconsegueix els 137 dies, mentre que a Madrid es redueix a 54, la qual cosa suposa 83 dies menys. La distància s’amplia si es compara amb altres comunitats, perquè a Andalusia l’espera ascendeix a 187 dies i a Catalunya a 154.
La situació és similar en oftalmologia, on Madrid registra un temps mitjà d’espera de 44 dies, enfront dels 77 dies del conjunt del SNS, la qual cosa suposa una diferència de més d’un mes. L’agilitat en la resolució dels processos que afecten la visió resulta especialment rellevant, ja que influeix de manera directa en l’autonomia i la qualitat de vida dels pacients.
En cirurgia general i de l’aparell digestiu, una altra de les àrees estructurals del sistema, la diferència torna a ser significativa: 44 dies a Madrid enfront de 113 en el conjunt nacional (69 menys). El mateix ocorre en Urologia, on l’espera mitjana és de 74 dies menys (48 dies en la comunitat madrilenya enfront dels 122 del SNS).
Les dades dels anomenats processos quirúrgics seleccionats —que inclouen intervencions freqüents com a cataractes, pròtesis de maluc o hèrnies— reforcen la mateixa idea. En aquest grup, el temps mitjà d’espera a Madrid és de 47 dies, enfront dels 93 del conjunt del SNS, mentre que el percentatge de pacients amb més de sis mesos en llista se situa en el 0,4%, molt lluny del 13% nacional.
L’avantatge de Madrid
L’eficàcia de la xarxa hospitalària madrilenya i el seu model de gestió de col·laboració públic-privada permet que alguns centres, no sols rebaixin els temps de la mitjana nacional sinó també la de la pròpia comunitat en les especialitats més tensionadas. Segons les últimes dades d’abril del Servei Madrileny de Salut (SERMAS), l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz (FJD), vaixell almirall del model de gestió mixta, presenta demores molt reduïdes en les especialitats de Traumatologia: 24,29 dies; Oftalmologia: 13,3; o cirurgia general i de l’Aparell Digestiu: 8,3. Finalment, en Urologia l’espera en la FJD és de 8,4 dies.
El mateix patró s’observa en altres hospitals de gestió públic-privada com l’Hospital General de Villalba o l’Hospital Rei Joan Carles. En el de Villalba es pot accedir a una operació d’Oftalmologia en 5,08 dies; d’Urologia en 5,88; a una Cirurgia General i de l’Aparell digestiu en 8,22 dies i a una intervenció de Traumatologia en 15,29. En el rei Joan Carles tan sols es triga 3,53 dies a accedir a una Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu; 10,78 dies per a Traumatologia quirúrgica; 14,1 per a Urologia i 17 per a Oftalmologia.
Aquests tres hospitals, juntament amb l’Hospital Universitari Infanta Elena —també de gestió mixta—, són els quatre centres que registren els menors temps d’espera per a intervencions quirúrgiques de tota la xarxa madrilenya. L’Hospital Universitari General de Villalba encapçala la classificació amb una demora mitjana de 11,13 dies, seguit per l’Hospital Universitari Rei Joan Carles amb 15,24 dies, la FJD en tercer lloc —i el primer entre els d’alta complexitat— amb 18,42 dies; i en quart lloc l’Hospital Universitari Infanta Elena, amb 23,41 dies.