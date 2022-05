Madrid és la comunitat amb més potencial d’energia fotovoltaica

El Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030 estableix un escenari de 39 GW de potència fotovoltaica instal·lada al nostre país. Paral·lelament, el ‘Full de ruta de l’Autoconsum’ aprovada pel Govern al desembre de 2021 planeja un objectiu de 9 GW de capacitat fotovoltaica en autoconsum el 2030 -i de fins a 14 GW en un escenari d’alta penetració-.

De l’objectiu de 9 GW de capacitat instal·lada acumulada en 2030, el full de ruta estima que la Comunitat de Madrid compta amb un potencial de desplegament de 2 GW, un 22% de tota la potència, la qual cosa la converteix en la regió espanyola amb major potencial.

Així, segons dades aportades per la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF), actualment en la Comunitat de Madrid existeixen un total de 1.699 instal·lacions fotovoltaiques connectades a xarxa i legalitzades, amb una potència total de 64,65 MW. No obstant això, el potencial és molt major: de 2.092 MW en l’escenari objectiu i de fins a 3.323MW en un escenari d’alta penetració. Això significaria multiplicar per 30 l’actual potència instal·lada d’autoconsum en la comunitat en els pròxims vuit anys.

Aquest desenvolupament podria suposar importants avantatges per a la ciutadania, en tractar-se de l’energia més neta dins de les renovables. Segons explica el director general de UNEF, José Donoso, amb motiu de la celebració, el 16 de maig, del Dia Internacional de la Llum, “a Espanya, comptem amb el millor recurs possible, ja que gaudim d’unes 2.500 hores de sol anuals de mitjana, la qual cosa ens converteix en un lloc idoni per a generar energia neta mitjançant aquest recurs”. En el cas concret de la Comunitat de Madrid, Donoso va recordar que la capital destaca entre les europees per ser la que més nombre d’hores de sol anuals gaudeix, unes 2.500.

“Com a país, hem de ser conscients de l’oportunitat que suposa tenir accés a una energia tan barata. Disposar de sol i terreny per a situar instal·lacions fotovoltaiques a un baix preu ens dona un avantatge competitiu enfront dels països del nostre entorn”, va insistir el portaveu de UNEF.

És més, va indicar que la fotovoltaica ajuda a reduir els costos d’energia d’Espanya amb uns preus d’electricitat més competitius, ja que el model triat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per a liquidar aquesta energia mitjançant les subhastes de renovables implica que el preu que pagaran els compradors en el mercat es veurà automàticament reduït i aquesta reducció es traslladarà directament als consumidors.

Per aquest motiu, UNEF va celebrar l’aprovació fa gairebé un any del Reial decret 477/2021, pel qual es va donar llum verda a la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d’ajudes per a l’execució de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge amb fonts d’energia renovable, donat el seu impacte en el desplegament de l’autoconsum.

Tal com assenyala l’associació d’empreses del sector fotovoltaic, el programa contempla 600 milions d’euros ampliables a 1.320 milions en ajudes a autoconsum, emmagatzematge darrere de comptador i climatització i aigua calenta amb renovables.

Aquests fons estan regionalitzats i s’inclou un apartat que permet a cada comunitat autònoma disposar de part dels fons per a contractació de personal que agiliti la tramitació de les subvencions. En el cas concret de Madrid, el programa d’ajudes a l’autoconsum del pla de recuperació va atorgar 91 milions d’euros a la Comunitat de Madrid, dels quals s’han destinat ja 87 milions d’euros que permetrien desplegar entorn de 288 MW (és a dir, multiplicar per quatre l’actual potència), que suposaran de l’ordre de 203 milions d’euros d’inversió i més de 700 ocupacions en instal·lació, muntatge i distribució d’equips, segons dades de UNEF.