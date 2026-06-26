Loreto Mutua, mutualitat que gestiona les pensions del sector aeri, va tancar el 2025 amb una rendibilitat del 12,35% i amb un rècord de patrimoni gestionat de fins a 1.389 milions d’euros, confirmant la seva posició com una de les gestores de referència en previsió social complementària a Espanya. Així, l’entitat va destacar que ha incrementat en 107,7 milions el patrimoni gestionat durant el 2025, cosa que suposa un creixement del 8,4% i que reflecteix el bon comportament de les carteres d’inversió.
En aquest escenari, la mutualitat ha aconseguit una rendibilitat del 12,35% per als seus mutualistes, “situant-se en nivells particularment elevats en termes històrics i en comparació amb altres alternatives d’inversió de perfil similar com és la categoria de renda fixa mixta”, segons va assenyalar Jon Aramburu, director general de Loreto Mutua.
La mutualitat també ha vist créixer en els últims dotze mesos les aportacions, que van assolir els 49,6 milions d’euros, un 12,6% més que l’any anterior. Del total de drets de tots els mutualistes al tancament del 2025, les aportacions totals només constitueixen el 59%; mentre que el 41% restant correspon als beneficis obtinguts, és a dir, “que gairebé la meitat del patrimoni actual dels mutualistes és fruit de la rendibilitat acumulada, fet que reforça el model diferencial que oferim: amb el mateix esforç s’obté un millor rendiment per a la teva prestació de jubilació”, va apuntar Aramburu.
L’exercici del 2025 també ha posat de manifest l’estabilitat de la base de mutualistes, que arriba als 29.187, cosa que constitueix el segon millor registre de la seva història.
Generació de valor
Aquest exercici s’emmarca, a més, en una trajectòria consistent de generació de valor a llarg termini. Des de la implantació del sistema de capitalització individual el 2001, Loreto Mutua ha mantingut una rendibilitat mitjana anual del 4,97% durant aquests 25 anys, reflex del seu model d’inversió prudent, diversificat i orientat al llarg termini.
En aquest període, la mutualitat ha abonat prestacions a més de 33.700 beneficiaris, per un import acumulat de 1.782,21 milions d’euros. Més concretament, Loreto Mutua ha abonat durant el 2025 prestacions per import superior a 63,6 milions d’euros, donant cobertura a més de 7.100 mutualistes, cosa que ha permès complir el seu principal objectiu: oferir seguretat i estabilitat en moments clau als professionals del sector aeri.
El director general de Loreto Mutua va remarcar el propòsit fonamental de l’entitat, que és “complementar les pensions públiques. Som una mutualitat de previsió social empresarial, sectorial i complementària independent del sistema de la Seguretat Social, que no substitueix en cap cas el sistema públic de la Seguretat Social, sinó que el complementa. I amb una missió clara: ajudar a aconseguir la millor pensió complementària possible, per contribuir que les persones gaudeixin d’una jubilació merescuda; uns diners per quan més es necessiten”.
El bon comportament de la mutualitat també s’estén als seus plans de pensions, que continuen mostrant un rendiment notable. El Pla de Pensions Individual Loreto Óptima PPI ha assolit posicions destacades en la seva categoria (renda fixa mixta) al rànquing d’Inverco, 4t a 1 any i 2n a 20 anys, amb una rendibilitat del 8,78% el 2025. Per la seva banda, el Pla d’Ocupació Loreto Empresas PPE també registra un resultat molt notable, amb un retorn del 7,90%.