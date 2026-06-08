L’Instituto Coordenadas de Governança i Economia Aplicada ha presentat un informe especial que identifica els 25 empresaris més influents de l’Amèrica Llatina el 2026, una classificació elaborada a partir de criteris com la capacitat de creació de valor, el lideratge sectorial, la influència regional, la projecció internacional i l’impacte econòmic. Segons l’estudi, l’Amèrica Llatina afronta una nova etapa de creixement impulsada per la digitalització, les telecomunicacions, l’energia, les infraestructures i els serveis financers. Amb més de 660 milions d’habitants i un PIB agregat superior als set bilions de dòlars, la regió es consolida com un dels principals pols econòmics emergents del món.
L’informe situa entre els principals referents empresarials llatinoamericans Carlos Slim (Mèxic), Jorge Paulo Lemann (el Brasil), Germán Larrea (Mèxic), Marcos Galperin (l’Argentina), David Vélez (Colòmbia-Brasil), Paolo Rocca (l’Argentina), André Esteves (el Brasil), Eduardo Elsztain (l’Argentina), José Luis Manzano (l’Argentina), Carlos Rodríguez-Pastor (el Perú), Stanley Motta (Panamà) i Ricardo Salines Pliego (Mèxic), entre altres.
Així mateix, la classificació incorpora figures històriques com Roberto Irineu Marinho, Emilio Azcárraga Jean, Gustavo Cisneros, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Manuel Arango o Juan Domingo Beckmann, al costat de representants d’una nova generació de líders empresarials vinculats a la tecnologia i la innovació.
L’Instituto Coordenadas destaca que la influència empresarial a l’Amèrica Llatina ja no depèn exclusivament de la grandària patrimonial, sinó de la capacitat per a impulsar transformacions econòmiques, desenvolupar sectors estratègics i connectar els mercats llatinoamericans amb els principals corrents globals d’inversió i innovació. L’informe conclou que aquests 25 empresaris constitueixen actualment un dels principals motors de creixement econòmic, ocupació i inversió a la regió i representen una referència per a comprendre l’evolució de l’espai econòmic iberoamericà durant la dècada vinent.