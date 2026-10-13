L’Hospital Universitari Rey Juan Carlos, integrat a la xarxa sanitària pública de la Comunitat de Madrid (Sermas), i la Universitat CEU San Pablo (CEU USP) han signat un conveni per desenvolupar un projecte de cooperació educativa que permetrà als estudiants de grau i màster de la universitat fer estades de formació pràctica a l’hospital de Móstoles.
El conveni, signat per Marta del Olmo, gerent territorial de l’Hospital Rey Juan Carlos, i Rosa M.ª Visiedo Claverol, rectora de la CEU USP, en un acte que també va comptar amb la presència dels doctors Jorge Short, Manuel Durán i Raquel Barba, gerent, director de Docència i directora de l’Àrea Mèdica de l’hospital, respectivament, i de Tomás Chivato, degà de la Facultat de Medicina, va ser qualificat per tots com un pas «enormement positiu i estimulant, tant per a les dues institucions com per als estudiants, futurs professionals sanitaris del nostre país».
Concretament, el document estableix que les pràctiques del projecte formatiu —també anomenades rotacions electives— tindran, a tots els efectes, la consideració d’activitat acadèmica. Això permetrà als estudiants conèixer de prop la realitat quotidiana de l’Hospital Rey Juan Carlos i facilitarà la seva integració en un entorn nou mitjançant l’observació i l’adopció de conductes i actituds pròpies de la competència professional.
Les rotacions electives dels estudiants de la CEU USP podran ser pràctiques formatives curriculars —activitats acadèmiques integrades en el pla d’estudis del grau o màster corresponent— o extracurriculars, que els estudiants podran fer voluntàriament durant el període de formació sense que formin part del pla d’estudis. En tots dos casos, s’ajustaran al programa formatiu de cada estudiant.
Així mateix, el conveni especifica que el projecte formatiu de cada pràctica acadèmica externa haurà de definir els objectius educatius i les activitats que caldrà desenvolupar. Aquests objectius s’establiran tenint en compte les competències bàsiques, genèriques i específiques que ha d’adquirir l’estudiant, mentre que els continguts de les pràctiques es definiran de manera que garanteixin una relació directa entre les competències que s’han d’assolir i els estudis cursats.
D’altra banda, per organitzar les rotacions electives, els estudiants disposaran de responsables de pràctiques dels serveis o unitats de l’hospital i d’un cap d’estudis que actuarà com a enllaç entre les dues institucions. Les pràctiques es duran a terme sota la supervisió d’un professor associat qualificat de l’Hospital Rey Juan Carlos, que tindrà accés a les formacions proposades a l’estudiant i podrà fer-ne el seguiment.
Finalment, un dels valors afegits més destacats del projecte educatiu és que els estudiants de la CEU USP podran fer les pràctiques amb l’equip mèdic de l’Hospital Universitari Rey Juan Carlos, format per professionals de referència en les seves especialitats, amb un alt nivell professional i una gran vocació i humanitat. Molts d’ells figuren en els principals rànquings nacionals i internacionals del sector.
Les pràctiques es desenvoluparan en unes instal·lacions innovadores que inclouen 18 quiròfans —quatre dels quals destinats a cirurgia major ambulatòria—, tres robots Da Vinci, un robot ROSA i el primer TAC Philips Areta RT del món. L’hospital també disposa del model europeu de qualitat i excel·lència EFQM 5 Stars, amb prop de 600 punts de valoració, i del segell d’or de la Joint Commission International, una de les acreditacions més exigents del món en matèria de seguretat i qualitat clínica.