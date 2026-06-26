Les grans telecos europees i les associacions del sector han intensificat les seves peticions a Brussel·les perquè la nova agenda digital europea incorpori normes més simples, harmonitzades i favorables a la inversió en xarxes. El sector considera que la connectivitat ha d’ocupar un lloc central en la política digital de la UE, ja que constitueix la base sobre la qual se sustenten la intel·ligència artificial, el cloud, l’edge, la ciberseguretat i els serveis digitals avançats.
El 16 de juny de 2026, Connect Europe i UNI Europa van difondre una declaració conjunta en què reclamaven una Digital Networks Act més ambiciosa per reforçar l’ecosistema europeu de connectivitat. En aquest document assenyalaven que el Capex europeu en telecomunicacions va passar de 65.800 milions d’euros el 2023 a 64.600 milions el 2024, i defensaven que la norma ha de crear les condicions necessàries per desbloquejar inversió, avançar cap a un mercat únic de la connectivitat i reforçar la innovació, el creixement i l’ocupació de qualitat.
La GSMA també ha quantificat la magnitud del repte inversor. El maig de 2026, l’associació va estimar que Europa necessitarà 475.000 milions d’euros per completar la seva transició cap al 5G i recuperar el lideratge digital, amb una bretxa aproximada de 205.000 milions respecte als fons que es preveu que estiguin disponibles per als operadors. Segons aquesta anàlisi, els operadors assumeixen actualment el 85% de la inversió en infraestructures de xarxa.
Aquesta demanda coincideix amb la tramitació de la Digital Networks Act (DNA), proposada per la Comissió Europea el 21 de gener de 2026 per modernitzar, simplificar i harmonitzar el marc legal de la connectivitat a la Unió Europea. Brussel·les planteja aquesta reforma com una via per impulsar la innovació i la inversió en infraestructures digitals avançades i resilients.
La Comissió Europea reconeix, a més, que el sector europeu continua fragmentat en 27 mercats nacionals i que els operadors afronten barreres per operar de manera transfronterera i guanyar escala, fet que limita la seva capacitat per invertir, innovar i competir amb actors globals. La DNA pretén respondre a aquest diagnòstic amb un marc més harmonitzat, una reducció de les càrregues administratives i mesures per facilitar els serveis paneuropeus i el desplegament de xarxes avançades.
El Consell de Telecomunicacions de la UE del passat 9 de juny va revisar un informe de progrés sobre la DNA. Després de la reunió, el Consell va indicar que la proposta busca donar suport al desenvolupament d’una infraestructura digital “robusta, ràpida, segura i d’avantguarda”, així com facilitar l’activitat transfronterera i incentivar els actors del mercat a innovar i invertir en connectivitat avançada.
Telefónica ha situat aquest debat en el marc de l’autonomia estratègica europea. El president de la companyia, Marc Murtra, va defensar recentment al Cercle d’Economia que Europa ha d’accelerar el desenvolupament de capacitats tecnològiques pròpies en àmbits com l’energia, les infraestructures digitals, els semiconductors i la intel·ligència artificial. En aquella mateixa intervenció, va afirmar que Europa es troba en una “era d’escala” i que, si vol desenvolupar tecnologia pròpia, necessita construir aquesta escala.
La companyia també ha vinculat les infraestructures digitals amb el desplegament de la intel·ligència artificial i amb la capacitat europea per desenvolupar tecnologies pròpies en sectors estratègics. En aquesta línia, Telefónica ha defensat que el desenvolupament de xarxes, connectivitat i innovació tecnològica són pilars essencials per avançar cap a una IA europea sobirana, competitiva i alineada amb els valors del continent.
En aquest context, la tramitació de la DNA s’ha convertit en un dels principals focus d’atenció del sector europeu de les telecomunicacions. Les telecos i les seves associacions demanen que la reforma no es limiti a ordenar el marc normatiu, sinó que serveixi per generar les condicions d’inversió, escala i desplegament necessàries per sostenir les xarxes sobre les quals es recolzaran la IA, el cloud, l’edge, la ciberseguretat i els serveis digitals avançats.