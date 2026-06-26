El 27 de juny se celebra el Dia Internacional de les Pimes en un context en què aquestes empreses ja representen el 80% del teixit de la indústria de defensa a Espanya i estan guanyant protagonisme gràcies a l’augment de la inversió, la innovació tecnològica i la necessitat de reforçar les capacitats industrials.
En només dos anys s’ha duplicat el nombre de companyies inscrites al Registre de la Indústria de Defensa, passant de 400 empreses el 2024 a 748 en l’actualitat, de les quals el 80% són pimes, tal com va assenyalar recentment el tinent general Miguel Ivorra, director general d’Estratègia i Innovació de la Indústria de Defensa (DIGEID), a la Cambra d’Espanya.
Aquest ecosistema genera ja uns 36.000 llocs de treball directes altament qualificats i es consolida com un dels motors de desenvolupament econòmic i d’innovació tecnològica en l’actual context internacional.
En la mateixa línia, l’Instituto de Coordenadas assenyala que les pimes espanyoles disposen d’una oportunitat rellevant en el nou cicle inversor en defensa i podrien generar entre el 30% i el 40% del valor econòmic del sector. Així mateix, estima que podrien captar entre 60.000 i 80.000 milions d’euros entre 2026 i 2030 si aconsegueixen integrar-se de manera efectiva en cadenes de valor, programes nacionals i europeus i mercats internacionals.
Fires internacionals
Malgrat aquest avenç, l’anàlisi de l’Institut també assenyala que les pimes afronten el repte de transformar el seu creixement en una participació efectiva en programes de defensa i en mercats globals, reforçant una base industrial més àmplia, especialitzada i competitiva.
En aquest procés, l’entitat destaca el paper de les fires internacionals de defensa com ara FEINDEF, que se celebrarà el maig de 2027, com una de les principals vies de creixement, visibilitat i internacionalització per a les pimes del sector, ja que faciliten el contacte amb grans empreses tractores, institucions, socis tecnològics, inversors i delegacions internacionals.