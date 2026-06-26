Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera han tornat a demostrar la seva capacitat per situar-se entre les destinacions més desitjades del panorama turístic. Les quatre illes van estar representades entre els guanyadors dels Premis Condé Nast Traveler 2026, uns guardons elegits pels lectors de la revista que cada any reconeixen les millors destinacions, hotels i projectes vinculats al món del viatge.
Mallorca va encapçalar la presència balear en ser escollida Millor Destinació Nacional de 2026. L’illa es va imposar com un dels llocs preferits dels viatgers gràcies a una proposta en què conviuen la vida urbana i cultural de Palma, els pobles de la serra de Tramuntana, el paisatge rural de l’interior i algunes de les platges i cales més reconeixibles del Mediterrani. Precisament aquesta diversitat i la capacitat d’oferir experiències molt diferents sense abandonar una mateixa illa són el que la van fer mereixedora del premi a millor destinació d’Espanya.
Menorca va obtenir un dels reconeixements hotelers més destacats de l’edició gràcies a Vestige Son Ermità & Binidufà, escollits Millor Nou Hotel de 2026. Els dos hotels germans de Vestige Collection ocupen antigues finques rurals del segle XVIII situades en una propietat de 800 hectàrees a Ferreries, al nord més salvatge de l’illa. Son Ermità s’alça sobre un turó, mentre que Binidufà es troba a la vall. Tots dos comparteixen una proposta de luxe relaxat basada en la privacitat, el respecte per l’arquitectura original, la connexió amb la natura i un servei personalitzat.
Amb 10 i 11 habitacions, respectivament, el projecte aposta per una escala íntima, interiors inspirats en la tradició balear i una acurada oferta gastronòmica. La seva elecció com a Millor Nou Hotel reforça, a més, el posicionament de Menorca com a destinació d’una hospitalitat vinculada al paisatge, el patrimoni i la identitat local.
Eivissa també va obtenir dos reconeixements en aquesta edició. Ibiza Gran Hotel va ser escollit Millor Hotel de Disseny i Arquitectura, una categoria en què es va valorar la seva identitat com a únic Art Hotel de l’illa. Més de 400 obres d’art contemporani vinculades al Mediterrani recorren les seves habitacions, suites, jardins i espais comuns, convertint l’experiència hotelera en un diàleg permanent entre arquitectura, interiorisme i creació artística.
La segona distinció eivissenca va ser per a OKU Ibiza, guanyador en la categoria de Millor Hotel Relax & Fun. Situat a la costa oest de l’illa, l’establiment combina un disseny inspirat en l’estètica wabi-sabi amb piscines, sessions de ioga, gastronomia de fusió i una atmosfera orientada a la desconnexió. Les seves 185 habitacions traslladen una visió més assossegada d’Eivissa, encara que sense renunciar al caràcter social i hedonista associat a la destinació.
Formentera va completar el palmarès balear amb el premi a Millor Hotel d’Escapada per a Teranka. Situat al costat del Mediterrani, aquest refugi proposa una estada estretament lligada al paisatge, l’art i la gastronomia. Esmorzars a la vora de la sorra, cuina lleugera basada en peixos i productes frescos i una selecció d’obres d’art integrada en els seus espais defineixen una proposta que troba en la senzillesa i l’entorn els seus principals atributs.
Amb cinc guardons repartits entre les quatre illes, les Balears es van convertir així en un dels territoris amb més presència als Premis Condé Nast Traveler 2026. El resultat dibuixa, a més, una imatge plural del turisme balear. Més enllà del sol i la platja, els premis posen el focus en la recuperació del patrimoni, el disseny, l’art contemporani, la gastronomia, el benestar i la connexió amb l’entorn. Diferents maneres d’interpretar la vida mediterrània que situen de nou les illes entre les principals referències del viatge a Espanya.