L’auge del ‘pre-owned’ redefineix el mercat del luxe i obre noves oportunitats per a l’alta rellotgeria

L’autenticitat, la durabilitat i la possibilitat d’accedir a peces amb història són alguns dels atributs que guanyen pes en les decisions de compra dels consumidors de luxe. Una transformació en les preferències de consum impulsada especialment per mil·lennistes i Generació Z, que també es reflecteix en l’evolució del sector.
El mercat de segona mà creix a un ritme gairebé tres vegades superior al de la venda al detall de roba nova a nivell global, i les previsions apunten que podria arribar als 338.000 milions d’euros el 2029.
De fet, com reflecteixen les dades del Global Powers of Luxury 2026 de Deloitte, l’auge del pre-owned i el consum orientat al valor se situa entre les tres principals tendències que influiran en la indústria de la moda i el luxe durant els propers 12 a 18 mesos (19%), només per darrera3 i3 auge del luxe experiencial (20%).
Identitat, circularitat i història
Per a millennials i Generació Z, adquirir un article de segona mà no respon únicament a una qüestió econòmica. La possibilitat de trobar dissenys descatalogats, accedir a referències difícils daconseguir o incorporar peces singulars al seu estil personal està transformant la percepció daquest mercat.
En moda, aquesta tendència es reflecteix en l’interès per creacions icòniques de cases com ara Chanel, Dior o Loewe, que mantenen el seu atractiu més enllà de les col·leccions actuals. Una sensibilitat que també s’estén a l’alta joieria i rellotgeria, on el disseny, l’artesania i el llegat de cada peça formen part del seu atractiu.
La circularitat també està guanyant terreny a les estratègies de les grans firmes. El 53,8% de les empreses del sector ja tenen programes certificats de segona mà o intercanvi d’articles, mentre que el 68,3% ofereix serveis de reparació i manteniment, tal com apunta l’informe de Deloitte.
Alta rellotgeria
L’alta joieria i la rellotgeria ocupen una posició destacada dins d’aquesta transformació, ja que les dues categories es troben entre les que presenten més perspectives de creixement – amb previsions properes al 9%.
A aquesta evolució s’hi afegeix el creixent interès pel mercat de segona mà, especialment significatiu en l’àmbit rellotger. En el cas de la rellotgeria suïssa, el mercat de segona mà s’ha consolidat com a motor de creixement a llarg termini, impulsat especialment per l’interès de millennials i Generació Z per models històrics, referències descatalogades i peces de col·lecció.
Aquesta evolució també es reflecteix en els preus, ja que els rellotges de luxe de segona mà van registrar un increment de l’1,2% durant el tercer trimestre del 2026, i van encadenar cinc trimestres consecutius de creixement – segons una anàlisi sectorial elaborada per Morgan Stanley.
Certificació i coneixement
La consolidació del mercat secundari també reforça la importància de l’autenticitat, la revisió tècnica i el manteniment, especialment en peces destinades a conservar-se durant dècades.
El 77,2% de les empreses rellotgeres ofereix serveis de reparació i cura, mentre que un 43,9% disposa de programes certificats de segona mà, assenyala el Global Powers of Luxury 2026. Aquestes dades reflecteixen com el sector està ampliant la seva activitat més enllà de la primera venda per acompanyar el recorregut de cada rellotge.
A Espanya, firmes especialitzades en alta joieria i rellotgeria com Rabat participen en aquesta transformació a través de la seva proposta Rabat Certified Pre-Owned, dedicada a rellotges de segona vida i vintage. El servei combina processos d’autenticació, revisió tècnica i certificació, seguint les directrius oficials de cada marca i els estàndards de la signatura.
A això s’hi afegeix un acompanyament especialitzat que permet conèixer les característiques i l’estat de conservació de cada rellotge, aspectes especialment rellevants en un segment on la confiança i el criteri expert resulten fonamentals.