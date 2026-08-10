LALIGA va anunciar aquest dilluns el llançament de la campanya ‘Welcome to our Fútbol’ per donar la benvinguda aquest cap de setmana a la nova temporada de futbol a Espanya, després d’un estiu marcat pel Mundial, amb el triomf a la final de la selecció espanyola dirigida per Luis de la Fuente.
Tant LALIGA EA SPORTS com LALIGA HYPERMOTION afronten una nova temporada que compta amb el retorn de “campions del món, joves talents i alguns dels grans protagonistes del torneig”, segons va destacar l’organització en un comunicat.
Aquesta nova temporada “confirma el paper de la competició com el lloc on continuen moltes de les històries que han marcat el futbol mundial”, ja que un total de 24 dels 52 jugadors que van disputar la final del Mundial competien en clubs de la competició espanyola durant el torneig.
El protagonisme d’aquests jugadors reflecteix el model de LALIGA de desenvolupar el talent, la competitivitat i el treball que duen a terme els equips temporada rere temporada. Un “ecosistema” que converteix LALIGA en una de les “grans referències del futbol internacional” i que continua “impulsant el creixement del futbol” tant sobre el terreny de joc com a través de la innovació, el desenvolupament tecnològic i la professionalització de la competició.
‘WELCOME TO OUR FÚTBOL’
La nova campanya de LALIGA, sota el concepte ‘Welcome to our Fútbol’, té com a objectiu “posar en valor” tot allò que fa únic el futbol nacional que es viu cada jornada, com ara l’emoció de tornar als estadis, les rivalitats històriques, el talent emergent, la passió dels aficionats i les històries que es generen cada jornada i que converteixen cada cap de setmana en una experiència diferent.
Com a eix de la campanya, LALIGA estrenarà un espot audiovisual que acompanyarà l’inici de la temporada i que, juntament amb diverses peces creatives adaptades per a plataformes digitals, broadcasters, patrocinadors i canals propis, convidarà els aficionats de tot el món a tornar a gaudir del futbol espanyol.
La temporada 2026/27 també comptarà amb el nou PUMA STELLAR NITRO™ ULTIMATE com a pilota oficial de LALIGA. El nou esfèric acompanyarà els clubs i els jugadors al llarg de la competició, amb un disseny concebut per a aquesta nova temporada i que reforça la identitat visual de LALIGA sobre el terreny de joc.
La col·laboració entre LALIGA i PUMA continua formant part així de la imatge de la competició i d’un dels seus elements més reconeixibles, que és la pilota oficial.