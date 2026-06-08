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LaLiga Hypermotion es consolida com un gran actiu amb altes audiències en la seva fase decisiva
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Servimedia
08/06/2026 18:05

LaLiga Hypermotion s’ha consolidat en la seva fase decisiva com un gran actiu futbolístic nacional, amb audiències de primer nivell. Els dos partits de la jornada, UD Las Palmas–Màlaga CF i CD Castelló–UD Almería, han aconseguit conjuntament més de 451.000 espectadors d’audiència mitjana, segons Kantar, aconseguint a grans referències de l’esport internacional en televisió de pagament com la Fórmula 1 i MotoGP.

En particular, el partit entre UD Las Palmas i Màlaga CF ha reunit més de 309.000 espectadors d’audiència mitjana, segons Kantar, una xifra que confirma el pes competitiu i audiovisual de la fase decisiva de LaLiga Hypermotion. El partit es va situar, a més a més, a només 32.000 espectadors del GP de Mònaco de Fórmula 1, que va aconseguir a 343.000 espectadors.

El partit també es va situar pràcticament al nivell del GP d’Hongria de MotoGP, que va obtenir 311.000 espectadors, i va superar a la final de Roland Garros en Eurosport, amb 238.000 espectadors.

Amb això, LaLiga Hypermotion consolida la seva capacitat per a sostenir altes audiències i reforça el valor del paquet esportiu en el mes de menor activitat de la Primera Divisió. La categoria ofereix partits amb tensió competitiva, amb ascensos, permanències i aspiracions esportives en joc, la qual cosa incrementa l’interès de l’aficionat i converteix cada jornada en contingut premium en directe, sent per això un actiu clau per a operadors i plataformes.

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