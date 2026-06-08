LaLiga Hypermotion es consolida com un gran actiu amb altes audiències en la seva fase decisiva

LaLiga Hypermotion s’ha consolidat en la seva fase decisiva com un gran actiu futbolístic nacional, amb audiències de primer nivell. Els dos partits de la jornada, UD Las Palmas–Màlaga CF i CD Castelló–UD Almería, han aconseguit conjuntament més de 451.000 espectadors d’audiència mitjana, segons Kantar, aconseguint a grans referències de l’esport internacional en televisió de pagament com la Fórmula 1 i MotoGP.
En particular, el partit entre UD Las Palmas i Màlaga CF ha reunit més de 309.000 espectadors d’audiència mitjana, segons Kantar, una xifra que confirma el pes competitiu i audiovisual de la fase decisiva de LaLiga Hypermotion. El partit es va situar, a més a més, a només 32.000 espectadors del GP de Mònaco de Fórmula 1, que va aconseguir a 343.000 espectadors.
El partit també es va situar pràcticament al nivell del GP d’Hongria de MotoGP, que va obtenir 311.000 espectadors, i va superar a la final de Roland Garros en Eurosport, amb 238.000 espectadors.
Amb això, LaLiga Hypermotion consolida la seva capacitat per a sostenir altes audiències i reforça el valor del paquet esportiu en el mes de menor activitat de la Primera Divisió. La categoria ofereix partits amb tensió competitiva, amb ascensos, permanències i aspiracions esportives en joc, la qual cosa incrementa l’interès de l’aficionat i converteix cada jornada en contingut premium en directe, sent per això un actiu clau per a operadors i plataformes.