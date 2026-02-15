La Unió Espanyola Fotovoltaica (Unef) ha commemorat el Dia Internacional de l’Energia, que se celebra aquest dissabte, amb la publicació de deu dades que demostren el paper estratègic de l’energia solar a Espanya, especialment rellevant en un context internacional marcat per la incertesa geopolítica i energètica.
Segons va informar l’associació sectorial majoritària de l’energia solar a Espanya, el país va aconseguir aquesta setmana la fita dels 50 GW de potència fotovoltaica instal·lada, la qual cosa permet cobrir ja el 22% de la demanda d’energia nacional, mentre que el preu majorista de l’electricitat, de 65,29 euros/MWh, es manté entre els més baixos de les grans economies europees.
“A Espanya, la fotovoltaica no és només una tecnologia energètica. És una força industrial, una eina de progrés territorial i una garantia d’independència i sobirania per a tot el país”, va destacar José Donoso, director general de Unef, qui va subratllar que “Espanya té un avantatge natural únic a Europa: el sol”.
El responsable de la patronal fotovoltaica va afegir que “una instal·lació fotovoltaica aquí produeix el doble que en el nord d’Europa” i va recordar que “el sector fotovoltaic espanyol és líder a nivell mundial”, per la qual cosa “la fotovoltaica significa per a Espanya prosperitat, ocupació i estalvi per als ciutadans i empreses”.
Més de 15.000 milions al PIB
Entre les deu dades destacades per Unef figura la contribució de la indústria fotovoltaica al PIB nacional, que supera els 15.000 milions d’euros, una xifra cinc vegades superior a la registrada fa una dècada. A més, en 2024 Espanya va exportar 3.421 milions d’euros en productes i serveis fotovoltaics, 1.384 milions més del que va importar.
La patronal va ressaltar que fins al 65% del cost de components d’una planta fotovoltaica pot cobrir-se amb tecnologia espanyola, gràcies a les capacitats industrials consolidades del país en inversors, seguidors solars, estructures de suport i electrònica de potència, amb empreses líders a escala internacional en aquests àmbits.
Unef també va ressaltar l’aposta per la innovació del sector, que inverteix més de 500 milions d’euros a l’any en R+D, més del doble que la mitjana de les empreses espanyoles, situada en l’1,61%, la qual cosa converteix a la indústria fotovoltaica espanyola en una de les més innovadores del país.
L’associació va recordar que la fotovoltaica evita haver d’importar combustibles fòssils, dels quals Espanya manca, la qual cosa redueix la dependència energètica exterior i enforteix la sobirania nacional, al mateix temps que genera estalvis addicionals en evitar la compra de drets d’emissió de CO₂ en els mercats europeus.
146.000 famílies
Un altre de les dades destacades és l’ocupació generada pel sector, que dona treball a més de 146.000 famílies, amb especial impacte en zones rurals. Segons l’estudi ‘Impacte Socioeconòmic de les Inversions en Energia Solar Fotovoltaica’, de la Universitat Carles III i la Universitat Complutense, els municipis amb camps solars augmenten la seva població entre un 3% i un 8%.
Els ingressos municipals de les localitats que alberguen instal·lacions fotovoltaiques augmenten entre un 9% i un 13,5%, ja que els camps solars generen més de 270 milions d’euros en ingressos locals a l’any. Un ajuntament que alberga una planta fotovoltaica percep uns 10.000 euros anuals per MW instal·lat durant els 30 anys de vida útil de la instal·lació.
Unef va destacar així mateix el suport social a l’energia solar: segons dades de SigmaDos, vuit de cada deu espanyols considera que l’és fotovoltaica és una alternativa viable i sostenible, mentre que gairebé el 67% creu que és la tecnologia energètica que més s’ha d’impulsar i dona suport al seu desenvolupament a Espanya i en la seva comunitat autònoma.
La patronal va subratllar que la fotovoltaica és clau per a lluitar contra l’emergència climàtica, ja que l’any passat va evitar l’emissió de més de 18 milions de tones de CO₂, equivalent a retirar gairebé nou milions de cotxes de la circulació, i va recordar que els combustibles fòssils produeixen més del 75% dels gasos d’efecte d’hivernacle.
Refugis per a la biodiversitat
Finalment, Unef va destacar que els camps solars s’estan convertint en refugis per a la biodiversitat, ja que en ells no s’usen herbicides, no es permet la caça ni activitats agràries intensives i tenen una presència humana molt controlada, la qual cosa ha permès documentar la presència d’ocells com el llebrenc, el sisó o la xurra.