La Fundació DomusVi ha celebrat una nova graduació de la Senior University, el projecte formatiu que desenvolupa conjuntament amb l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) per apropar l’aprenentatge a les persones grans.
Aquest semestre s’han graduat un total de 86 alumnes: 43 de la IX promoció del curs d’Humanitats i 43 més de la I promoció del curs curt de Benestar emocional i mindfulness. Amb aquestes dues noves promocions, ja són 528 les persones grans que han completat algun dels itineraris formatius de la Senior University.
Aquesta iniciativa, que es desenvolupa des del 2021, promou la formació acadèmica com una eina per afavorir el benestar, mantenir la curiositat intel·lectual i reforçar la participació social de les persones grans que viuen als centres DomusVi i, des de l’any passat, també de les usuàries dels serveis de Teleassistència i Ajuda a Domicili.
La cerimònia de graduació, celebrada a la Universitat de Barcelona, ha reunit alumnes, familiars, professorat i representants de la institució acadèmica i de la Fundació DomusVi. L’acte ha comptat amb la presència del Dr. Màrius Domínguez, vicerector de Formació Permanent i Professional de la Universitat de Barcelona, i de Guillem Iñiguez, director general de l’IL3 de la Universitat de Barcelona. Per part de DomusVi hi han assistit Marilyne Mesiano, CEO de DomusVi i vocal de la Fundació DomusVi; Antonio Martínez, president de la Fundació DomusVi, i Cristina Ortiz, directora de la Fundació DomusVi.
Durant l’acte han intervingut dos alumnes en representació de les noves promocions: M.ª Ángeles Estero, de DomusVi Gràcia, en representació del curs de Benestar emocional i mindfulness, i Antonio Rodríguez, de DomusVi Regina, en representació del curs d’Humanitats.
M.ª Ángeles Estero ha destacat que participar a la Senior University ha suposat per a ella “un exercici de satisfacció personal” i una oportunitat per demostrar-se a si mateixa que continua sent capaç d’aconseguir allò que es proposa. “Al principi sentia incertesa per començar una cosa nova, però el curs m’ha ajudat a activar més la ment, a incorporar tècniques de relaxació i mindfulness i a sentir-me orgullosa del que he aconseguit”, ha assenyalat.
Per la seva banda, Antonio Rodríguez, resident a DomusVi Regina i alumne del curs d’Humanitats, ha compartit la seva experiència com a estudiant de la Senior University per segon any consecutiu. “Abans de començar, pensava que ja no servia per estudiar. Tanmateix, aquest projecte m’ha demostrat que, quan un s’ho proposa, pot continuar aprenent i creixent, tingui l’edat que tingui”, ha afirmat. Antonio, que va deixar els estudis als 14 anys i sempre havia tingut el desig de ser periodista, ha subratllat també el valor de compartir l’aprenentatge amb altres companys, intercanviar idees i descobrir noves capacitats: “Mai no és tard per aprendre i per descobrir capacitats que un creia perdudes.”
“La Senior University reflecteix molt bé la nostra manera d’entendre la cura: acompanyar cada persona perquè pugui continuar desenvolupant els seus interessos, les seves capacitats i el seu projecte de vida. L’aprenentatge és una eina clau per promoure un envelliment saludable i trencar estereotips sobre les persones grans”, afirma Antonio Martínez, president de la Fundació DomusVi.
“Aquest diploma representa un dels principals valors de la nostra missió: compartir. Compartir el coneixement del professorat; compartir allò après amb l’entorn i inspirar el desig de continuar aprenent, i compartir l’experiència amb els professionals que acompanyen, aprenen i admiren la determinació, la curiositat i l’entusiasme de qui avui rep aquest merescut reconeixement”, destaca Marilyne Mesiano, CEO de DomusVi i vocal de la Fundació DomusVi.
Segons ha informat l’entitat, la Senior University forma part del compromís de la Fundació DomusVi amb un model d’atenció centrat en la persona. En línia amb Humaniza, el model de cures de DomusVi, la formació universitària constitueix una eina perquè cada persona continuï desenvolupant els seus interessos, mantingui un paper actiu a la societat i segueixi construint el seu projecte de vida, independentment de l’edat o del lloc on visqui.
El programa combina continguts acadèmics amb espais de reflexió, participació i intercanvi d’experiències, afavorint l’estimulació cognitiva, les relacions socials i el benestar emocional. Una filosofia que entén l’aprenentatge com un element més de la cura i que demostra que la curiositat, el coneixement i les ganes de continuar creixent poden acompanyar les persones durant tota la vida.