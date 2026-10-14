La Unitat d’Atenció a la Família i la Dona (UFAM) de la Policia Nacional ha reconegut aquest dimecres el departament d’Emergències de LaLiga per la seva col·laboració en el desenvolupament del Protocol-Guia Violeta, un model de prevenció i actuació davant de situacions de discriminació, violència de gènere, violències sexuals, abusos o assetjament que ja està implantat als estadis del futbol professional.
El reconeixement, lliurat pel comissari general de Policia Judicial al Complex Policial de Canillas, posa en valor el treball conjunt entre LaLiga i la Policia Nacional per implantar un sistema d’actuació comú als 42 clubs de LaLiga EA SPORTS i LaLiga HYPERMOTION.
Des de l’inici de la temporada, el protocol ja s’ha activat en dues ocasions, fet que reflecteix la seva aplicació efectiva en l’àmbit del futbol professional.
El sistema compta amb 42 delegats de protecció, un per club, responsables de coordinar-ne l’aplicació als estadis respectius. Aquests professionals han rebut formació específica, disposen d’un braçalet identificatiu de Punt Violeta i tenen entre les seves funcions vetllar per la protecció de les persones i coordinar la resposta davant de possibles incidents.
Així mateix, s’han habilitat 42 sales violeta, destinades a oferir atenció i acompanyament quan cal activar el protocol. La implantació es completa amb simulacres obligatoris sobre agressions sexuals a tots els clubs, perquè els professionals implicats coneguin les seves responsabilitats i els procediments d’actuació.
UN MODEL PIONER
El Protocol Violeta constitueix el primer model integral d’aquestes característiques impulsat per una lliga de futbol professional a Europa. Tot i que alguns clubs europeus disposen individualment de mesures similars, LaLiga ha apostat per un sistema global i obligatori per a tots els seus membres, amb criteris comuns de prevenció, atenció i resposta.
El projecte es va presentar oficialment el 26 de març passat durant el II Congrés d’Emergències als Estadis, celebrat al Riyadh Air Metropolitano, on va comptar amb el suport del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska.
A més de les dues activacions registrades aquesta temporada, algunes sales violeta han permès atendre dones que necessitaven assistència per altres circumstàncies. Aquests casos posen de manifest la utilitat de disposar d’espais específics i de personal preparat per oferir atenció i acompanyament.
L’experiència i el coneixement especialitzat de la UFAM han contribuït al desenvolupament d’aquest model, que incorpora procediments de prevenció, atenció i resposta al funcionament habitual dels estadis. Amb la seva implantació als 42 clubs, LaLiga estableix una estructura comuna de protecció que combina formació, recursos específics i coordinació per respondre davant de situacions que requereixen una atenció especialitzada.