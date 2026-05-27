La indústria alimentària accelera la seva transformació tecnològica a l’Expo Foodtech 2026

Bilbao es converteix aquesta setmana en l’epicentre global de la innovació alimentària amb la celebració simultània de Expo Foodtech 2026 i Pick&Pack for Food Industry, els dies 27 i 28 de maig.
Més de 8.000 professionals es donaran cita en el BEC (Bilbao Exhibition Centri) amb el focus posat en l’automatització i les solucions de processament d’aliments com a eines clau per a optimitzar processos i millorar la producció i distribució alimentària. La cita consolidarà a la ciutat basca com el gran epicentre de la innovació tecnològica en alimentació i begudes, deixant un impacte econòmic de 20 milions d’euros.
Durant dos dies, la fira reunirà presidents, CEOs i màxims responsables d’innovació, operacions i producció de les principals companyies d’alimentació i begudes per a debatre com guanyar competitivitat, eficiència i capacitat d’adaptació en un entorn marcat per la incertesa. Així, sota el lema ‘Optimize Everything, Accelerate Success’, Expo Foodtech 2026 posarà el focus en com l’automatització industrial, la intel·ligència artificial, l’anàlisi avançada de dades o la traçabilitat estan redefinint els models operatius i de creixement del sector.
Per a això, 261 signatures expositores presentaran més de 490 innovacions en automatització, robòtica, intel·ligència artificial, industrial IoT, blockchain, embalatge i logística alimentària. Tot això en un moment en el qual les companyies busquen transformar les seves plantes productives per a guanyar flexibilitat, optimitzar costos i assegurar la continuïtat operativa.
ESTRATÈGIES
Més enllà de descobrir solucions tecnològiques, els professionals de tota la cadena de valor agroalimentària tindran l’oportunitat de conèixer de primera mà les estratègies, tendències i casos d’èxit que estan impulsant la productivitat, eficiència i sostenibilitat en les plantes de producció d’aliments. Ho faran al costat de 329 experts del sector, que compartiran els seus punts de vista en el Food 4 Future World Summit, el major congrés europeu sobre innovació en alimentació.
Aquesta edició reunirà a més més de 40 presidents, CEOs i consellers delegats de grans companyies alimentàries com Marta González-Mesones (Unilever), Jordi Llach (Nestlé), Fernando Moraga (PepsiCo), François Lacombe (Danone), Antonella Sottero (Ferrero), Néstor Nava (Gall), Judith Viader (Frit Ravich), Cristóbal Valdés (Deoleo), Javier Dueñas (Campofrío), Susana Entero (Kellanova), Jorge Escudero (Nova Pescanova), Pilar Damborenea (General Mills), i Rosa Carabel (Eroski), entre altres. Tots ells compartiran les seves estratègies per a afrontar els reptes de productivitat, sostenibilitat, transformació industrial i seguretat de subministrament.
El congrés comptarà així amb un programa de continguts adaptat a cada segment de la indústria, incloent-hi carni, begudes, lactis, pesca, hortofructícola, nous ingredients, així com diferents summits enfocades a diferents perfils professionals, com CEOs, Plant Managers, CTOs, CIOs, directors d’R+D i responsables d’operacions i logística.
Com a novetat, aquesta edició incorporarà el Open Innovation & Corporate Venturing Summit, impulsat al costat de Eatable Adventures, amb el propòsit de connectar grans empreses del sector alimentari amb startups capaços de resoldre desafiaments industrials i accelerar l’adopció de tecnologies emergents. Amb aquesta trobada, Bilbao enfortirà la seva posició com un dels principals hubs europeus de la Indústria 4.0 aplicada a alimentació i begudes, consolidant-se com el lloc de referència per a l’alta direcció a l’hora de definir les estratègies que marcaran el futur del sector.
La dimensió estratègica de l’esdeveniment es veurà reforçada també per la participació d’Itàlia com a país convidat, acostant a Bilbao alguns dels principals referents internacionals de l’ecosistema foodtech europeu. Executius de signatures com Barilla, Loacker, Molino Casillo i Amadori exposaran les seves perspectives sobre innovació col·laborativa, models de producció avançats i la integració amb startups tecnològiques.
INNOVACIÓ EN EMBALATGE I LOGÍSTICA
L’única fira a Espanya especialitzada en embalatge i logística per a la indústria alimentària, Pick&Pack for Food Industry, se celebrarà de nou de manera simultània al costat de Expo Foodtech. La nova edició de l’esdeveniment donarà a conèixer les solucions més avançades en sostenibilitat, automatització i eficiència logística, des de sistemes d’embalatge intel·ligents, materials sostenibles i tecnologia per a embalatge intel·ligent, fins a magatzems automatitzats, AGVs, robòtica logística i eines de traçabilitat.
Així mateix, en el marc del Food 4 Future World Summit, els responsables d’embalatge i logística d’empreses alimentàries podran descobrir les últimes tendències i casos d’èxit en els Summits dePackaging i Logística, en els quals s’abordaran l’adaptació a les noves regulacions sobre sostenibilitat i gestió de residus en els envasos, la millora de l’eficiència en el transport i distribució, l’optimització de la cadena de subministrament i la implementació de tecnologies que augmentin la traçabilitat i seguretat dels productes alimentaris.