La Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) ha fet públics els resultats de la quarta edició del Quadrant d’Eficiència Hospitalària, un estudi que analitza l’eficiència dels vuit centres de referència del Servei Madrileny de Salut (Sermas) que formen l’anomenat grup d’hospitals d’alta complexitat. Per quart any consecutiu, la Fundació Jiménez Díaz torna a ocupar la primera posició.
L’estudi, elaborat per Pedro Cortiñas, professor del Departament d’Economia Aplicada i Estadística de la UNED, s’ha dut a terme a partir de l’anàlisi de dos indicadors: l’indicador de gestió, que examina l’eficiència en termes econòmics, i l’indicador d’eficiència assistencial, que mesura l’eficiència des del punt de vista de l’atenció sanitària.
Els resultats d’aquesta quarta edició tornen a situar la Fundació Jiménez Díaz, l’únic hospital de referència del Sermas amb un model de gestió mixta, al capdavant del Quadrant d’Eficiència Hospitalària com el centre d’alta complexitat més eficient, amb una puntuació d’1,71. El segueixen, per aquest ordre, l’Hospital Universitari Puerta de Hierro de Majadahonda, l’Hospital Universitari La Paz, l’Hospital Universitari La Princesa, l’Hospital Universitari Gregorio Marañón, l’Hospital Universitari Ramón y Cajal, l’Hospital Clínic San Carlos i l’Hospital Universitari 12 de Octubre.
El Quadrant d’Eficiència Hospitalària 2026 de la UNED dona continuïtat als índexs elaborats anteriorment els anys 2016, 2019 i 2022. La informació utilitzada per a l’anàlisi correspon al 2024, l’últim any del qual es disposa de dades per a tots els hospitals, i s’ha extret de les memòries dels centres i de l’Observatori de Resultats del Servei Madrileny de Salut.
«La quarta edició del Quadrant confirma que l’eficiència hospitalària no depèn únicament del volum de recursos disponibles, sinó també de com s’organitzen i es gestionen. La Fundació Jiménez Díaz manté un comportament especialment sòlid perquè combina els millors resultats econòmics amb uns indicadors assistencials igualment destacats, una combinació que cap altre hospital del grup aconsegueix de manera simultània», ha afirmat Pedro Cortiñas a Servimedia com a responsable de l’estudi.
EFICIÈNCIA ECONÒMICA
La Fundació Jiménez Díaz torna a destacar en l’anàlisi de l’indicador de gestió, que avalua l’eficiència econòmica dels hospitals estudiats. Amb una puntuació d’1,80, el centre obté el millor resultat de l’estudi. Juntament amb l’Hospital Universitari La Princesa, que obté 0,28 punts, són els dos únics centres amb valors positius en aquest indicador. A continuació, se situen els hospitals Puerta de Hierro, 12 de Octubre, Ramón y Cajal, La Paz, Clínic San Carlos i Gregorio Marañón.
L’indicador de gestió analitza quatre ràtios diferents per mesurar l’eficiència econòmica dels vuit hospitals d’alta complexitat del Servei Madrileny de Salut: despeses corrents per pacient (eficiència de la despesa corrent), despeses totals per pacient (eficiència de la despesa total), ràtio de pacients per professional (eficiència de la plantilla) i despeses de personal per professional (reconeixement de la plantilla).
Per calcular l’indicador, s’aplica un mètode factorial que assigna ponderacions a cada ràtio i n’extreu els valors latents, tenint en compte les correlacions i eliminant-les del pes final. L’anàlisi incorpora una estimació del marge de millora existent en el conjunt del sistema. Mitjançant la metodologia DEA (Data Envelopment Analysis, o anàlisi envolupant de dades), l’estudi estima que els hospitals d’alta complexitat analitzats tenen un marge mitjà de millora de l’eficiència del 41,85%, prenent com a referència els nivells assolits per la Fundació Jiménez Díaz.
En l’àmbit assistencial, la Fundació Jiménez Díaz també obté la puntuació més elevada de l’indicador d’eficiència assistencial, amb un valor d’1,62. L’anàlisi situa a continuació l’Hospital Gregorio Marañón, La Paz i Puerta de Hierro, que també registren valors positius en aquest indicador.
Per elaborar aquest indicador, s’ha combinat una ponderació simple de les variables amb una anàlisi factorial. En aquest apartat, la Fundació Jiménez Díaz obté el millor resultat en cinc dels sis paràmetres avaluats, mentre que l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón presenta un resultat superior en l’indicador de mortalitat ajustada (RME).