L’Associació Nacional de Pacients del Sistema Sanitari (Anpass) ha analitzat l’experiència dels pacients dels grans centres hospitalaris de referència de cada comunitat autònoma a partir de la valoració dels mateixos usuaris. El resultat situa la Fundació Jiménez Díaz (Madrid) al capdavant, amb una nota de 8,2 sobre 10.
La Fundació Jiménez Díaz encapçala la classificació nacional molt per davant de la resta i és l’únic centre que supera el 8 (8,2). Després d’ella, només quatre hospitals arriben al tram d’excel·lència i el grup capdavanter s’agrupa en un marge molt estret, al voltant del 7: el Clínic de Santiago (CHUS), el Santa Creu i Sant Pau, el Vall d’Hebron i l’Hospital de Cruces.
La Comunitat de Madrid és la més present a la zona alta: situa quatre hospitals entre els deu primers (Fundació Jiménez Díaz, Ramón y Cajal, Puerta de Hierro i La Paz). Completen el top 10 centres de referència de Galícia, Catalunya, el País Basc, Navarra i Cantàbria, en una fotografia territorialment diversa.
«Que un sol hospital superi el 8 ens diu que encara queda molt camí per recórrer per posar el pacient al centre, també i, sobretot, als grans hospitals. La valoració dels ciutadans no és un caprici: reflecteix com se’ls tracta, com se’ls informa, com se’ls acompanya i quant se’ls fa esperar. Demanem que aquesta veu sigui escoltada i es converteixi en una palanca de millora, i no en una anècdota», va indicar Mercedes López, presidenta d’Anpass.
NAVARRA I MADRID, AL CAPDAVANT
Anpass també ha agregat els resultats per comunitat autònoma, combinant la reputació dels seus hospitals d’alta complexitat (mitjana ponderada pel nombre de ressenyes i ajustada segons quants centres aporta cada comunitat). Navarra i Madrid encapçalen la classificació, seguides de Cantàbria, el País Basc, Catalunya i Galícia.
Per elaborar el rànquing, Anpass parteix de les valoracions que els mateixos pacients comparteixen públicament, ponderades pel seu volum, sobre un total de 59 hospitals d’alta complexitat a escala nacional.
El resultat s’expressa amb una nota de 0 a 10. L’estudi es limita als grans hospitals de referència (d’alta complexitat) de cada comunitat, deixant fora els centres petits o de naturalesa diferent, per comparar només entre iguals. L’indicador reflecteix l’experiència percebuda pels pacients, no la qualitat clínica, que depèn d’altres factors.