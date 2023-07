La fundació Jiménez Díaz, centre amb la millor gestió de la llista d’espera

La Fundació Jiménez Díaz va registrar al juny els millors temps d’espera sanitaris de la Comunitat de Madrid. L’hospital, de gestió mixta, és el centre d’alta complexitat que presenta menor demora tant en consultes externes, operacions quirúrgiques com en proves diagnòstiques.

Així ho reflecteixen les dades sobre llistes d’espera que es recullen en la pàgina web de la Comunitat de Madrid. Les dades oficials de la CAM fixen en 51,12 dies el temps d’espera per a tenir una primera cita amb el metge especialista, la Fundació Jiménez Díaz rebaixa en 42,5 dies la marca regional oferint consultes externes en 8,62 dies de mitjana. De fet, es col·loca com el primer hospital madrileny del sistema públic de salut oferint el menor temps d’espera de tota la comunitat.

Amb 27,29 dies, el Gregorio Marañón presenta el segon millor temps del Grup 3 o alta complexitat. Ja per sobre del mes, amb gairebé 40 dies es col·loca el 12 d’Octubre; amb 46,68 dies, està el Clínic Sant Carles; i amb 49,90 dies, el Porta de Ferro Majadahonda. Els tres últims hospitals d’aquesta categoria en el rànquing de consultes externes són: La Princesa, amb 57,33 dies; La Paz, amb 67,88 dies; i, finalment, el Ramón y Cajal, amb 68,30 dies. Entre la Fundació Jiménez Díaz i el Ramón y Cajal, millor i pitjor temps d’espera, hi ha gairebé dos mesos de diferència a l’hora de brindar consultes externes als pacients.

Operacions

Pel que respecta a la LEQ (llista d’espera quirúrgica), la Fundació Jiménez Díaz, amb 23,13 dies de mitjana, és l’hospital de Grup 3 amb el millor temps de tota la regió, la mitjana de la qual es va situar al juny en 44,96 dies. Per davant, es troben altres centres de gestió mixta com l’Hospital Universitari General de Villalba (9,36 dies) i el Rei Joan Carles (21,32 dies), tots dos de mitja complexitat; així com l’Infanta Elena (18,92 dies), pertanyent al Grup 1.

En la LEQ, La Paz ocupa la segona posició amb 46,69 dies, 23 dies més que la Fundació Jiménez Díaz. La tercera posició en el rànquing de llista d’espera quirúrgica dels hospitals d’alta complexitat l’ocupa el Clínic Sant Carles (47,18 dies), seguit pel de la Princesa (49,80 dies). La resta d’hospitals d’aquesta categoria també signen bons temps, tots ells per sota dels 60 dies; el 12 d’Octubre, amb 54,31 dies ocupa la cinquena posició; li segueix el Porta de Ferro Majadahonda, amb 54,85 dies; el Gregorio Marañón, amb 56,39 dies; i, el Ramón y Cajal, amb 56,68 dies. Entre la Fundació Jiménez Díaz i aquest últim, existeix una diferència d’aproximadament un mes, en concret 33 dies.

Proves diagnòstiques

En el cas de la llista d’espera de proves diagnòstiques, la FJD torna a liderar el rànquing madrileny d’hospitals d’alta complexitat, ja que l’hospital pertanyent al Grup Quironsalud registra de mitjana 9 dies, mentre que la mitjana regional es va situar el juny passat en 45,36 dies. En aquesta ocasió, el centre madrileny es col·loca només per darrere del de Villalba (2,79 dies) i l’Infanta Elena (8,38 dies).

Un madrileny que hagi de realitzar-se una prova diagnòstica ha d’esperar una mitjana de 17 dies si es duu a terme en el Gregorio Marañón i 19,75 dies si és a l’hospital de Majadahonda. L’espera s’allarga 20 dies més si es realitzen en el Clínic Sant Carles, el 12 d’Octubre o el Ramón y Cajal les mitjanes del qual se situen entorn dels 39 dies.

Els hospitals de gran complexitat que més demora presenten en la realització de proves diagnòstiques són La Paz (50,48) i La Princesa (59,58), que acumula una diferència de 50 dies respecte a la Fundació Jiménez Díaz.

Recentment, la revista Newsweek va atorgar a la Fundació Jiménez Díaz la novena posició dins de la classificació dels 100 millors hospitals del país pel seu abordatge del càncer. Així mateix, va rebre el Premi al Millor Hospital d’Alta Complexitat durant la XVII edició dels ‘Premis Best in Class’, a més de dos premis en les categories d’Hematologia i VIH.