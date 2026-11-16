La Fundació Catalunya Cultura ha complert el dotzè aniversari i ha consolidat la seva missió d’apropar el món empresarial a la cultura i ajudar els projectes culturals a créixer, captar recursos i assegurar-ne la continuïtat.
Constituïda el 23 d’octubre de 2014, l’entitat ha desenvolupat un model de col·laboració que combina formació, acompanyament, reconeixement empresarial i promoció del mecenatge. L’enfortiment d’aquesta tasca es reflecteix en els seus recursos econòmics, segons ha donat a conèixer en un comunicat.
Les seves memòries públiques assenyalen que la Fundació va passar d’un volum econòmic d’uns 500.000 euros el 2024 a més de 500.000 euros el 2025, amb la previsió de superar els 600.000 euros aquest 2026, fet que suposa un creixement de més del 15% durant l’últim any.
El suport dels patrons i mecenes constitueix el principal pilar del seu finançament: van aportar 388.000 euros, gairebé el 70% dels recursos del 2025. Les subvencions públiques van representar al voltant del 21%, amb uns 116.000 euros, mentre que les aportacions extraordinàries van suposar aproximadament el 9% restant.
La memòria econòmica del 2025 recull una despesa de 351.243 euros en activitats, equivalent al 63,2% del total, davant dels 326.084 euros de l’any anterior. Els recursos destinats a aquesta partida van augmentar, per tant, un 7,7%. El 36,8% restant, 204.690 euros, correspon a la categoria d’estructura i personal, d’acord amb la classificació que utilitza l’entitat en la seva memòria.
Una de les principals expressions de la seva missió és el Programa Impulsa Cultura, que ofereix formació i acompanyament gratuïts per millorar la viabilitat de les iniciatives culturals. El 2025, el programa va registrar 55 projectes acompanyats, de les 90 sol·licituds rebudes, 400 hores de formació i gairebé 50.000 euros en premis, una xifra que el 2026 superarà els 60.000 euros. El seu propòsit és proporcionar eines perquè el talent cultural es pugui traduir en projectes sostenibles.
La Fundació també promou espais de trobada entre empreses i creadors, reconeix el compromís empresarial amb la cultura mitjançant el Premi Empresa Cultura i el Segell Impulsa Cultura, i organitza la Nit de l’Empresa i la Cultura. A tot això s’hi afegeix la seva tasca per impulsar un marc de mecenatge que faciliti una participació més gran de la societat civil en el finançament cultural.
Presidida per Eloi Planes, amb Enric Crous com a president d’honor i Maite Esteve al capdavant de la direcció, l’entitat compta amb un patronat en què figuren, entre d’altres, Sònia Mulero, Ramon Agenjo, Patrici Tixis, Montse Serra, Ferran Rodés, Sílvia Martí i Aitor Moll. Aquest suport empresarial acompanya una missió que continua vigent dotze anys després: ampliar les oportunitats de la cultura mitjançant aliances que contribueixin al seu desenvolupament i continuïtat.