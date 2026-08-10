La combinació d’intel·ligència artificial, automatització avançada, internet de les coses (IoT), anàlisi de dades i serveis al núvol està transformant les plantes industrials en entorns connectats capaços de supervisar les operacions en temps real, anticipar incidències i adaptar els processos per guanyar eficiència. Tot plegat permet augmentar la producció, millorar la productivitat i optimitzar l’ús dels recursos.
Segons l’estudi ‘Smart Manufacturing and Operations Survey 2025’ de Deloitte, les companyies que han implantat iniciatives de fabricació intel·ligent registren millores d’entre el 10% i el 20% en el volum de producció i increments d’entre el 7% i el 20% en la productivitat dels empleats. A més, algunes organitzacions han aconseguit incrementar fins a un 15% la seva capacitat operativa gràcies a aquestes tecnologies.
El responsable de Smart Manufacturing de Deloitte, Tim Gaus, va afirmar durant la presentació de l’informe que “el valor de la fabricació intel·ligent és innegable” i va assenyalar que les organitzacions que ja han invertit en aquestes capacitats comptaran amb un avantatge competitiu en un escenari de demanda creixent i pressió sobre la productivitat.
La digitalització també guanya pes com a eina per respondre a reptes estructurals de la indústria, com l’augment dels costos, la necessitat d’optimitzar els consums energètics o l’escassetat de determinats perfils professionals. Els sistemes d’automatització i d’anàlisi avançada permeten reduir tasques repetitives, millorar la qualitat de la producció i prendre decisions basades en dades en temps real.
Un informe global de KPMG situa, a més, el sector industrial entre els més avançats en adopció tecnològica. L’estudi assenyala que el 76% de les empreses manufactureres mostren una elevada disposició a incorporar tecnologies d’avantguarda, mentre que el 34% ja obté retorn de la inversió en múltiples casos d’ús d’intel·ligència artificial.
Des de KPMG destaquen que aplicacions com el manteniment predictiu, el control de qualitat basat en visió artificial o l’optimització dels processos productius mitjançant IA estan contribuint a accelerar la maduresa digital del sector manufacturer. La consultora considera que la integració de dades, la formació dels empleats i la ciberseguretat seran factors determinants per aprofitar plenament aquesta transformació.
La protecció dels entorns industrials s’ha convertit, de fet, en una de les principals preocupacions de les companyies. A mesura que les fàbriques esdevenen més connectades, creix la necessitat de disposar de sistemes de monitorització i resposta capaços de protegir infraestructures crítiques i garantir la continuïtat de la producció.
Espanya ja compta amb nombrosos exemples d’aquesta tendència. Empreses de sectors com l’alimentació, la logística o la fabricació industrial estan incorporant automatització, robòtica, traçabilitat i intel·ligència artificial per millorar les operacions i elevar la seva competitivitat. Entre aquestes iniciatives hi ha projectes de modernització de plantes productives i magatzems desenvolupats per Telefónica i la seva filial d’enginyeria industrial Geprom per a companyies com Cerealto, Deoleo o Legumbres La Cochura.