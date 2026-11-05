homming, plataforma proptech especialitzada en la gestió d’immobles (property management) que gestiona gairebé 100.000 unitats de lloguer a Espanya, ha destacat la importància de digitalitzar i automatitzar els processos per reduir errors, estalviar temps i facilitar l’adaptació a la normativa.
La plataforma ha assenyalat que els continus canvis normatius estan fent cada vegada més complexa la gestió del lloguer a Espanya. Les modificacions en els criteris d’actualització de les rendes, les pròrrogues extraordinàries dels contractes i les noves exigències administratives obliguen propietaris i gestors a revisar constantment els seus procediments.
Entre les novetats normatives que afecten el sector, ha esmentat la introducció de l’Índex de Referència per a l’Actualització dels Arrendaments d’Habitatge (IRAV), aplicable a l’actualització anual de les rendes dels contractes d’habitatge subjectes a aquest índex, i els requisits de VeriFactu, relacionats amb els sistemes informàtics de facturació i el calendari d’implantació dels quals ha experimentat diversos ajornaments. «Aquest escenari exigeix als professionals immobiliaris prestar una atenció especial a l’actualització de les rendes, el seguiment dels venciments contractuals i la documentació de les seves operacions», ha assenyalat.
«Un gestor que treballa amb processos manuals ha de revisar i adaptar els seus procediments cada vegada que canvia la normativa. Això requereix temps, augmenta el risc de cometre errors i pot acabar generant incidències o fins i tot sancions. La tecnologia no elimina la complexitat normativa, però facilita molt l’adaptació», ha explicat Jorge Montero, conseller delegat i cofundador d’homming.
L’automatització és especialment útil en la gestió financera dels immobles, en què tasques com conciliar cobraments, fer el seguiment dels pagaments o detectar possibles desquadraments requereixen temps i atenció. Per simplificar-les, homming disposa d’un sistema de conciliació bancària que creua els moviments bancaris amb els ingressos, les despeses i les liquidacions registrats a la plataforma. Quan els imports coincideixen, en proposa la conciliació automàtica i, quan detecta diferències, n’avisa el gestor perquè les revisi.
La plataforma es connecta directament amb més de 25 entitats bancàries, entre les quals BBVA, Santander, CaixaBank, ING i Revolut, i importa els moviments fins a tres vegades al dia, fet que evita haver de descarregar manualment els extractes. També permet gestionar pagaments fraccionats o ingressos superiors als imports previstos, cosa que facilita la detecció de possibles desquadraments. «L’automatització permet identificar errors que, quan es treballa manualment, poden passar desapercebuts. I en la gestió immobiliària, detectar una incidència a temps pot evitar molts problemes més endavant», ha afegit Montero.
TRAÇABILITAT DOCUMENTAL
La digitalització també facilita el control documental, un altre aspecte fonamental en la gestió del lloguer. Centralitzar contractes, comunicacions i justificants permet consultar la informació de cada immoble i respondre amb més rapidesa davant de possibles incidències.
Segons el conseller delegat i cofundador d’homming, «en un entorn en què qualsevol incidència pot acabar en un conflicte legal, la traçabilitat i el control documental són fonamentals. Disposar de tota la informació centralitzada permet al gestor consultar en qüestió de segons l’historial de cada immoble i tenir a l’abast la documentació necessària quan la necessita».
Aquesta capacitat d’adaptació es reflecteix en la incorporació de noves funcionalitats i requisits normatius a la plataforma. Per exemple, homming va començar a implementar el juliol del 2025 les adaptacions relacionades amb VeriFactu, abans de la data d’aplicació prevista aleshores. Així mateix, integra els índexs d’actualització de rendes corresponents per facilitar la revisió i la gestió dels contractes de lloguer.
En aquesta línia, homming ha apuntat que continua desenvolupant funcionalitats basades en intel·ligència artificial per reduir la càrrega administrativa i agilitzar la gestió diària dels immobles. Entre aquestes funcionalitats destaquen un assistent conversacional que permet consultar informació de la cartera en llenguatge natural; un escàner intel·ligent de factures, capaç de detectar automàticament els duplicats, i un generador d’informes personalitzats que facilita l’anàlisi de la rendibilitat de cada actiu.
«La tecnologia no substitueix el gestor, sinó que li permet dedicar més temps a l’atenció als propietaris i als llogaters, la resolució d’incidències i l’assessorament. Es tracta de reduir les tasques repetitives per centrar-se en aquelles en què l’experiència del professional marca la diferència», ha conclòs Jorge Montero.