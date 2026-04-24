La Cambra de Comerç de Barcelona i Àgora Diplomàtica organitzen una trobada empresarial amb el primer ministre d’Albània

La Cambra de Comerç de Barcelona i Àgora Diplomàtica, en col·laboració amb l’ambaixada d’Albània a Espanya, han organitzat una trobada empresarial d’alt nivell amb el primer ministre de la República d’Albània, Edi Rama, celebrat a la Llotja de Mar, en el marc de la seva visita institucional a Barcelona.
El cap de l’Executiu albanès ha estat acompanyat per una destacada delegació encapçalada per l’ambaixadora d’Albània a Espanya, Entela Gjika, així com per la ministra d’Economia, Delina Ibrahimaj, i el ministre del Govern Local, Ervin Demo.
La trobada, plantejat amb l’objectiu de ser un espai de connexió entre diplomàcia, institucions i teixit empresarial, ha permès afavorir el diàleg directe amb el Govern d’Albània i identificar oportunitats de cooperació econòmica, inversió i internacionalització empresarial.
La sessió ha comptat amb la participació del president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu i Bonjoch, el president d’Àgora Diplomàtica, Pau Herrera, així com representants d’empreses i institucions de referència com Moventia, Fluidra, Sorigué, Roca, el Barcelona Supercomputing Center i Tech Barcelona, que han pogut conèixer de primera mà les prioritats estratègiques del Govern albanès i explorar possibles vies de col·laboració amb el teixit empresarial català.
En un moment clau per a Albània, país candidat a l’adhesió a la Unió Europea, la reunió ha servit també per a compartir visions sobre integració europea, desenvolupament econòmic i cooperació mediterrània, posant en valor el paper creixent del país als Balcans i en el conjunt de l’espai euromediterrani.
En aquesta trobada, la Cambra de Comerç de Barcelona ha reiterat la voluntat de reforçar els vincles institucionals i econòmics amb Albània, especialment en àmbits com el suport a les pimes, la innovació, la participació en projectes europeus i la convergència progressiva amb els estàndards comunitaris.
Amb iniciatives com aquesta, Àgora Diplomàtica va assenyalar que reafirma el seu compromís amb la diplomàcia econòmica i la creació de ponts entre governs, institucions i empreses, contribuint a posicionar Barcelona com un espai de diàleg i oportunitats en el Mediterrani i promovent una cooperació més integrada, competitiva i orientada al futur.