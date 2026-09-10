Josué Reyzabal consolida el circuit urbà de pantalles digitals de la Gran Via

Josué Reyzabal, conseller delegat de Callao City Lights i Arcont, ha consolidat en el primer semestre de 2026 al ‘Circuit Gran Via’ com la principal plataforma publicitària de grans pantalles LED digitals d’Espanya i una plataforma líder en el món, al mateix temps que l’ha enfortit com un dels suports de comunicació més rendibles d’Espanya.
En els sis primers mesos de l’any, el ‘Circuit Gran Via’ de Madrid va gestionar prop de 460 milions d’impactes publicitaris, la qual cosa suposa un augment d’audiència del 8,13% respecte a les xifres del mateix període de 2025. El que equival a mes de 2,5 milions d’impactes al dia i més de 17,7 milions d’impactes a la setmana.
D’aquesta xifra, els Cinemes Callao han superat els 172 milions d’impactes, amb un augment de l’11% respecte a juny de 1025, la qual cosa suposa 951.000 impactes al dia i mes de 6,6 milions d’impactes a la setmana.
El grup empresarial de Josué Reyzabal ha incorporat permanentment solucions i tecnologies innovadores a nivell mundial al seu circuit de pantalles, la qual cosa li consolida com el més avantguardista i rendible d’Espanya. Alguns exemples són novetats com a creativitat 3D, realitat augmentada, interactivitat amb xarxes socials, retransmissions en directe o la sincronització amb altres suports de la Plaça de Callao.
Actualment, el grup gestiona la publicitat d’un total de 15 grans pantalles, que sumen més de 500 metres quadrats en diferents ubicacions de Madrid. Un circuit únic, el major circuit urbà de gran format a Espanya, que és considerat com el Times Square espanyol, amb l’eix en Gran Via i amb els Cinemes Callao com a epicentre.
El grup ha realitzat importants inversions que secunden que Madrid es consolidi com una destinació turística i cultural a nivell mundial i que suposen una aposta per la reactivació econòmica de la zona de Callao i, a través d’aquesta, de la capital d’Espanya.
Aquesta aposta de Josué Reyzabal per Madrid, centrada en l’eix de pantalles digitals de Gran Via, s’ha vist redoblada per la celebració durant l’any 2026 del 100 Aniversari dels Cinemes Callao, en els quals el grup ha realitzat una forta inversió per a dur a terme la major rehabilitació en la història d’Espanya d’un cinema tradicional, que els han convertit en un espai cultural polivalent únic al país.
Els Cinemes Callao són un espai cultural polivalent únic a Espanya, que la família Reyzabal ha mantingut 100 anys i en el qual continua fomentant la cultura. Al llarg d’aquest temps han estat testimonis i motors de la vida cultural madrilenya, mantenint la seva capacitat d’adaptació sense perdre la seva essència. Sota la gestió de Josué Reyzabal, el grup d’empreses familiar en el qual estan inclosos els Cinemes *Callao han passat en set anys a convertir-se en un grup líder mundial en gestió d’espais publicitaris avantguardistes, esdeveniments, explotació d’espais culturals i gestió d’actius immobiliaris, sempre lligats a la innovació i el respecte al llegat familiar.