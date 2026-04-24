IE University, l’Autònoma de Madrid, la Complutense i la UAX dinamitzen el mercat del talent internacional de Madrid

IE University, la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat Complutense i la Universitat Alfons X el Savi són les principals institucions que dinamitzen el mercat del talent internacional de la Comunitat de Madrid., segons una anàlisi realitzada per un grup d’experts de l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada (ICGEA) sobre el sector de talent espanyol.
Segons l’entitat, el treball que té com a objectiu entendre com està evolucionant el mercat de treball en relació amb el talent a nivell global, on se situen els principals focus de talent i com Espanya s’ha posicionat com un lloc atractiu per als estudiants de tot el món.
“En un món intensa i progressivament interconnectat, el talent aplicat s’ha transformat radicalment. En països com els Estats Units i el Canadà, s’ha produït una creixent demanda de professionals altament qualificats en tecnologia, ciències de la salut i finances. No obstant això, l’impacte de la pandèmia de COVID-19 ha accelerat la necessitat de formació en línia i treball remot, dos paràmetres que d’ara endavant s’activaran de mode recurrent en situacions de stress social, la qual cosa ha permès que noves regions, com Europa de l’Est i Àsia, es posicionin com a importants competidors per a atreure talent en sectors emergents com la ciberseguretat, el big data i la intel·ligència artificial”, indica l’Institut Coordenades.
En aquest context, assenyala que Espanya ha emergit com un dels països amb major creixement en l’atracció de talent internacional. Segons informe O-Rànquing les universitats espanyoles van rebre més de 159.000 estudiants internacionals en el curs 2023-24, gairebé el doble que fa una dècada. No obstant això, afegeix que encara existeix marge de creixement, sobretot en l’atracció d’estudiants internacionals en titulacions de grau, màster o doctorat on el gran pes el té la universitat privada.
Diu que les universitats espanyoles han jugat un paper fonamental en el creixement d’Espanya com un hub de talent internacional. A més de la seva oferta acadèmica d’alta qualitat, han adoptat estratègies d’internacionalització que inclouen programes de mobilitat internacional i col·laboracions amb institucions globals, i han augmentat el nombre de graus que s’imparteixen en anglès que, segons la Fundació CyD aconseguia els 900 en el curs 2022-23.
Les universitats espanyoles no sols ofereixen una educació de qualitat, sinó que també s’han alineat amb les tendències actuals de la formació global, incloent-hi tecnologies emergents i la creació de programes internacionals en els seus itineraris. A això se sumen factors socials com la seguretat, la cultura i el clima del país, que són un atractiu indubtable a l’hora de triar destí formatiu” , va manifestar Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu de l’Institut Coordenades.
Sosté que Espanya s’ha convertit en un destí atractiu per a estudiants internacionals, no sols pels seus programes acadèmics, sinó també pels seus costos competitius, el seu ambient multicultural i la relació cost-benefici enfront d’altres destins tradicionals com el Regne Unit o els Estats Units. Això, agrega, ha convertit a Espanya en un hub educatiu de referència, on les universitats juguen un paper essencial per a consolidar el seu atractiu i continuar desenvolupant una economia del coneixement a nivell global.
Aquesta entitat apunta que en la Comunitat de Madrid destaquen IE University, la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat Complutense i la Universitat Alfons X el Savi com a “agents focalizadores d’atracció de talent internacional a la regió i a nivell nacional”.
De IE University diu que és la més internacional. “Més del 75% de l’alumnat són estrangers i el 100% de les classes són impartides en anglès. IE University destaca en l’atracció d’estudiants internacionals gràcies al seu enfocament global, la seva metodologia educativa innovadora, la seva forta connexió amb la indústria i les seves infraestructures d’avantguarda. Tot això fa de la universitat un destí preferit per a aquells que busquen una formació acadèmica internacional d’alta qualitat, en un entorn dinàmic i multicultural”.
De la Universitat Autònoma de Madrid que es posiciona com una de les universitats més atractives per a estudiants internacionals, gràcies al seu enfocament holístic, la seva formació acadèmica, el seu compromís amb la innovació tecnològica i la seva forta connexió amb la indústria i la recerca internacional. “La seva capacitat per a oferir programes en anglès i el seu model educatiu integral fan de la UAM un destí adequat per a estudiants internacionals que busquen una educació moderna, aplicada en el context europeu i global”.
Sobre la Complutense de Madrid indica l’Institut Coordenades que s’ha consolidat com un dels destins educatius preferits per a estudiants internacionals, a causa del seu prestigi acadèmic, el seu enfocament global i la seva formació en àrees molt diverses. “El seu model educatiu integrador, la pluralitat dels seus programes i la seva forta connexió amb l’entorn internacional asseguren una formació completa que prepara als estudiants per a afrontar els reptes del mercat laboral global. Manté acords de col·laboració amb universitats i centres de recerca de tot el món, la qual cosa li permet oferir programes de doble titulació i facilitar estades de recerca i pràctiques internacionals”.
Respecte a la UAX, relata que és una de les universitats privades més rellevants d’Espanya, que ha aconseguit posicionar-se com un destí educatiu preferit per estudiants internacionals. “El seu model innovador, l’enfocament pràctic dels seus programes, i el seu posicionament global han convertit a la UAX en un lloc privilegiat per als qui busquen l’excel·lència en un entorn internacional. Actualment el 25% del seu alumnat procedeix d’altres països i la institució compta amb més de 180 convenis amb institucions importants de tot el món per a facilitar la mobilitat dels seus estudiants durant la seva formació”.