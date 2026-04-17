Grup Albia inaugura el primer tanatori-crematori de Tenerife Nord amb un model pioner en innovació i sostenibilitat

Grup Albia ha inaugurat el primer tanatori-crematori de Tenerife Nord, situat en Els Realejos, amb l’objectiu d’oferir un servei funerari innovador i accessible als habitants de la zona. El centre compta amb instal·lacions d’última generació que inclouen una sala immersiva dissenyada per a realitzar comiats personalitzats, i una sala multiconfessional amb tecnologia de videomapping. A més, disposa d’una sala infantil per a vetllar pel benestar als més petits.
La companyia va indicar que el centre es caracteritza pel seu enfocament accessible, impulsat en col·laboració amb Ilunion per a garantir la plena inclusió de persones amb discapacitat física, auditiva i visual. Les instal·lacions compten amb senyalització en braille, bucles magnètics i codis Navilens, entre altres recursos, per a facilitar l’orientació dins de l’espai.
Quant a la sostenibilitat, Grup Albia ha integrat en el centre un forn crematori de baixes emissions i una flota de vehicles funeraris elèctrics i híbrids, a més d’oferir urnes i arques ecològiques. El mobiliari del centre també ha estat dissenyat amb materials reciclats i sostenibles, sota la direcció de l’empresa Tattoo, especialitzada en disseny circular.
A més d’aquestes innovadores instal·lacions, Grup Albia ofereix a les famílies de manera gratuïta la Unitat d’Atenció al Dol (UAD), que brinda acompanyament psicològic durant tot un any després de la pèrdua d’un ser estimat. Aquest servei s’estén fins i tot en casos complexos, com a suïcidi o dol infantil, reforçant el compromís de la companyia amb el benestar integral de les famílies.
El nou centre, el setè de la companyia en l’arxipèlag canari, ha estat dissenyat per a respondre a les demandes i necessitats de les famílies del nord de Tenerife, que fins ara havien de desplaçar-se a altres zones de l’illa per a trobar instal·lacions d’aquestes característiques