Gilead reconeix la tasca dels investigadors espanyols

Gilead Sciences, en col·laboració amb l’Institut de Salut Carles III (ISCIII), ha lliurat les Beques Gilead a la Recerca Biomèdica, que ha seleccionat 43 projectes en les àrees de VIH, COVID-19, Hepatitis Virals C i Delta, Infecció Fúngica Invasora, Hemato-oncologia i Oncologia Mèdica. Aquestes beques, que se celebren des de fa 10 anys han aconseguit una inversió aproximada d’un milió d’euros anuals, convertint-se en un dels programes de R+D biomèdic més rellevants a Espanya.

Des de l’inici d’aquest programa de beques, la companyia ha promogut 166 projectes. A més, per tercera edició consecutiva, s’han seleccionat 9 nous treballs presentats per joves investigadors.

“Aquestes beques són una mostra del compromís de Gilead amb la recerca biomèdica del nostre país i van ser creades amb l’objectiu de donar suport a la labor investigadora i impulsar l’experiència i el talent dels científics espanyols en àrees on encara existeixen necessitats mèdiques per cobrir”, va assenyalar la companyia.

“Les Beques Gilead a la Recerca Biomèdica són el millor exemple del nostre compromís amb la innovació i amb la recerca biomèdica a Espanya. Des de fa una dècada han servit per a donar suport a iniciatives que permetin generar evidència i avançar en la millora de la salut dels pacients. Aquest programa és un autèntic referent per als investigadors espanyols i destaca per l’excel·lència i qualitat dels projectes presentats, la qual cosa ens fa sentir-nos especialment orgullosos. A través d’aquestes beques, estem ajudant a incrementar el coneixement en àrees on encara existeixen necessitats mèdiques no cobertes, la qual cosa coincideix plenament amb la missió de la nostra companyia”, va manifestar María Río, vicepresidenta i directora general de Gilead España.

La selecció dels projectes guardonats ha estat realitzada per l’Institut de Salut Carles III (ISCIII), entitat que ha aportat la seva experiència i xarxa d’avaluadors internacionals, la qual cosa garanteix la independència i transparència d’aquest certamen. D’acord amb el seu director, el Dr. Cristóbal Belda, “l’Institut de Salut Carles III sempre estarà secundant iniciatives bidireccionals com aquestes beques de Gilead, que impulsin la recerca biomèdica i sanitària i facin de la col·laboració públic-privada una eina útil, com a mostra del nostre compromís amb la ciència i la generació de coneixement que permeti millorar la salut de les persones”.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va ser la responsable de tancar l’acte de lliurament de l’octava i novena edició d’aquestes beques i va posar de manifest la importància de fomentar la R+D a Espanya.

El certamen ha comptat amb la col·laboració i suport de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (Seimc) i el seu Grup d’Estudi de la Sida (GeSIDA), de l’Associació Espanyola per a l’Estudi del Fetge (AEEH), de la Societat Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia (SEHH), el Grup d’Estudi de Micología Metgessa de la SEIMC (Gemicomed) i de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM).

Gilead també ha volgut retre homenatge a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), el Consell General de Col·legis Oficials de Metges (Cgcom), el Consell General de Col·legis Farmacèutics (CGCF) i el Consell General d’Infermeria d’Espanya (CGE) per la seva contribució, esforç i dedicació durant la pandèmia, “que van resultar determinants en la resposta al SARS-CoV-2”.