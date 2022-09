Getlife llança una nova assegurança de vida per a bombers

L’assegurança de Getlife ofereix cobertura per a l’assegurat i els seus familiars, amb la possibilitat de cobrar fins al 10% del segur per endavant per a cobrir les despeses del sepeli. A Espanya hi ha al voltant de 20.000 bombers, segons dades del Ministeri de l’Interior, que, en cas d’emergència, arriben a arriscar la seva vida per a salvar als altres. En el seu dia a dia, aquests professionals lluiten contra les flames, s’enfronten a situacions perilloses de rescat i acudeixen a zones de sinistres on les possibilitats de sofrir algun accident són elevades.

Els bombers estan disposats a posar la seva vida en perill per a ajudar als altres. Això no només significa plantar cara al foc. També suposa exposar-se a amenaces invisibles en forma de substàncies químiques tòxiques que poden provocar malalties laborals a llarg termini, com a afeccions cardíaques, danys pulmonars i càncer.

Recents estudis demostren que els bombers tenen major risc de morir per càncers contrets en l’exercici de les seves funcions que per accidents de treball puntuals. A més, a causa de les substàncies químiques amb les quals solen tenir contacte, el col·lectiu té una esperança de vida vuit anys menor que la de la resta de la població.

El càncer és ara la primera causa de mort entre els bombers. Segons dades de la ‘Firefighter Cancer Support Network’ (activa als EUA i el Canadà), el 66% de les morts en acte de servei dels bombers professionals entre el 2002 i el 2019 va ser causat pel càncer.

Els bombers també tenen un 9% més de risc que se’ls diagnostiqui càncer i un 14% més risc de morir de càncer que la població general. I, segons la catedràtica Anna Stec, de la Universitat de Lancashire Central, la taxa de mortalitat per càncer entre els bombers menors de 75 anys és fins a tres vegades major que la de la població general.

Una altra de les causes de mort més comuna entre aquest col·lectiu són els accidents cardiovasculars. L’equip de Stefanos Kales, de l’Escola de Salut Pública de la Universitat d’Harvard, a Boston, ha analitzat l’associació existent entre la malaltia cardiovascular i les labors d’emergència dels bombers. S’ha constatat que aquestes situacions es relacionen amb un risc d’entre 10 i 100 vegades major de mortalitat si es compara amb les sortides rutinàries.

Per aquest motiu, Getlife, ‘insurtech’ espanyola, ha llançat una nova assegurança de vida especialment dissenyat per als bombers que no suposa un increment en la prima a aquest col·lectiu i garanteix una indemnització per valor del capital assegurat per a l’usuari, familiars o sers estimats en cas de defunció o invalidesa permanent absoluta per accidents durant actes de servei.

L’assegurança de vida per a bombers de Getlife es beneficia del model de negoci desenvolupat per la ‘insurtech’, que compta amb un mètode de contractació 100% ‘en línia’, sense paperassa i sense exàmens mèdics ni cadències. L’assegurança entra en vigor de manera immediata, la prima s’abona cada mes i a més la pòlissa es pot gestionar i modificar ‘en línia’ en qualsevol moment per a adaptar les cobertures a les necessitats de l’usuari a cada moment. Des de 5 euros al mes els usuaris poden assegurar 150.000 euros d’indemnització.

Les assegurances de vida de Getlife també permeten cobrar a compte el 10% de la indemnització, fins a 6.000 euros, en cas de defunció de l’assegurat per a cobrir les despeses del sepeli.

Getlife tenen com a objectiu que tothom pugui tenir accés a pòlisses d’assegurança de vida a termini fix dissenyades de manera ètica i fàcil d’entendre i adaptades a la vida de les persones que protegeixen. Per a això, Getlife és pionera en l’ús d’anàlisis predictives i sofisticades tecnologies de dades per a eliminar les barreres tradicionals que impedeixen a les persones obtenir cobertura i pòlisses justes, sense recàrrecs, que no es corresponguin amb la situació de salut del client. El resultat és l’assegurança de vida més modern, flexible i competitiu del mercat, d’una forma senzilla, molt ràpida i 100% ‘en línia’.