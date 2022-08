Getlife llança dues noves assegurances de vida per ciclistes i motoristes

Getlife llança dues assegurances de vida per a ciclistes i motoristes des de cinc euros al mes i sense incrementar la prima per a aquests usuaris. Segons va informar Getlife en un comunicat, aquestes noves assegurances no augmenten la prima a aquest col·lectiu i garanteixen una indemnització per valor del capital assegurat per a l’usuari, o familiars i sers estimats en cas de defunció o invalidesa permanent absoluta per accident de circulació. Des de cinc euros al mes els usuaris poden assegurar 150.000 euros d’indemnització.

Aquestes noves assegurances es poden contractar sense exàmens mèdics ni cadències i es poden gestionar de manera ‘en línia’ i modificar la pòlissa per a adaptar les cobertures a cada moment.

Les assegurances de vida de Getlife també permeten cobrar a compte el 10% de la indemnització, fins a 6.000 euros, en cas de defunció de l’assegurat per a cobrir les despeses del sepeli.

La companyia usa anàlisis predictives i sofisticades tecnologies de dades per a eliminar les barreres tradicionals que impedeixen a les persones obtenir cobertura i pòlisses “justes, sense recàrrecs, que no es corresponguin amb la situació de salut del client”. Amb això, ofereix una assegurança de vida “més modern, flexible i competitiu del mercat, d’una forma senzilla”.