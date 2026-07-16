GBSB Global Business School ha celebrat l’Idea Pitch de la nova edició d’Impuls AgriTech, la primera trobada del programa de preacceleració que impulsa conjuntament amb l’IRTA i la Xarxa AgriTech, amb l’objectiu de transformar la recerca científica i tecnològica en solucions innovadores capaces de donar resposta als grans reptes del sector agroalimentari.
La jornada ha reunit una trentena d’assistents, entre mentors de negoci, experts especialitzats en AgriTech i representants de l’IRTA, la Xarxa AgriTech i Barcelona Activa, que han conegut de primera mà els projectes participants i han iniciat el procés d’acompanyament i mentoria que es desenvoluparà durant els pròxims mesos.
L’edició d’enguany compta amb 23 participants i 12 projectes emprenedors, alguns dels quals vinculats a entitats de referència de l’ecosistema català d’innovació, com l’IRTA, EURECAT, la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la mateixa Xarxa AgriTech. Hi participen iniciatives d’arreu de Catalunya que treballen en àmbits amb un alt potencial transformador, com la intel·ligència artificial i l’anàlisi de dades per a l’agricultura de precisió, la robòtica agrícola, la biotecnologia i els bioinputs, l’AgriFinTech, la innovació alimentària i la digitalització del sector primari.
L’Idea Pitch constitueix el punt de partida del programa i permet als equips presentar les seves idees davant de possibles mentors especialitzats en desenvolupament de negoci, validació tecnològica i accés al mercat. A partir d’aquesta primera trobada, els participants iniciaran un itinerari de formació i acompanyament orientat a validar les seves solucions, desenvolupar el model de negoci i accelerar-ne l’arribada al mercat. Com a novetat d’aquesta edició, els projectes que completin el programa podran optar a diversos premis i incentius impulsats conjuntament per la Xarxa AgriTech (IRTA) i GBSB Global Business School, amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament i la projecció de les iniciatives amb més potencial.
Impuls AgriTech és un programa de preacceleració per a startups impulsat per GBSB Global i la Xarxa AgriTech que té la missió d’apropar la recerca científica al teixit empresarial, afavorint la transferència de coneixement i tecnologia per generar un impacte econòmic, social i mediambiental en el sector agroalimentari. El programa busca convertir tecnologies emergents en productes i serveis viables, impulsant l’emprenedoria especialitzada en àmbits estratègics com l’agricultura sostenible, la millora genètica, la biotecnologia, la intel·ligència artificial aplicada al camp o la gestió eficient dels recursos naturals. En aquesta edició de 2026, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya participa per primera vegada en el procés de selecció i seguiment dels projectes al llarg del programa.
Després de l’èxit de la primera edició, en què els projectes Microbial Solutions, Terra Argus i IPREFER van ser seleccionats pel seu potencial tecnològic i impacte per continuar desenvolupant-se, Impuls AgriTech afronta ara una nova convocatòria amb l’objectiu de continuar consolidant Catalunya com un dels principals pols europeus d’innovació AgriTech.
El director de Careers and Entrepreneurship Services de GBSB Global, Xavier Arola, ha destacat que Impuls AgriTech “representa la voluntat de connectar ciència, innovació i emprenedoria per donar resposta als reptes reals del sector agroalimentari”. “La qualitat i la diversitat dels projectes d’aquesta edició demostren l’enorme potencial innovador que existeix al nostre ecosistema i la importància d’acompanyar-lo per convertir aquest coneixement en solucions amb impacte econòmic, social i mediambiental”, ha conclòs Arola.