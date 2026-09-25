Telefónica ha llançat el seu servei d’observabilitat, una proposta pensada per ajudar les empreses a conèixer en temps real l’estat de la seva xarxa i com afecta els seus processos, poder anticipar possibles incidències i millorar la presa de decisions a partir de les dades.
La nova iniciativa de Telefónica, dirigida a grans empreses, midmarket i administracions públiques, incorpora capacitats d’IA per unificar en una única eina el monitoratge, l’anàlisi i la correlació de successos que tenen lloc a la xarxa corporativa, i poder-ne preveure l’impacte en el negoci. La solució facilita un ús optimitzat de les comunicacions, redueix els temps de resolució d’incidències i permet anticipar les accions necessàries gràcies a l’anàlisi de patrons i mètriques rellevants per al negoci.
El conseller delegat de Telefónica, Emilio Gayo, ja havia avançat la incorporació de la IA a la xarxa de la companyia i a l’activitat dels clients corporatius durant la seva intervenció als Desayunos Esade: «Telefónica ha passat de ser un proveïdor de serveis de comunicació a convertir-se en una companyia i un soci tecnològic per a les empreses i per als països on operem. La IA ens canvia per dins, com a la majoria de companyies, però també ens exigeix ser capaços d’ajudar altres en aquest desenvolupament».
Amb aquest plantejament, Telefónica busca que, mitjançant la capacitat d’observabilitat, les companyies a les quals presta servei puguin passar d’una gestió reactiva a una de proactiva i alineada amb els seus objectius comercials. L’observabilitat no només aporta visibilitat tècnica: també ajuda a entendre com el comportament dels sistemes impacta en l’experiència del client i en la continuïtat del negoci. Així ho va expressar Gayo: «La IA ens permetrà cometre molts menys errors en els nostres processos».
Telefónica emmarca aquesta proposta comercial, que fins ara havia ofert dins del paquet de solucions de connectivitat avançada Titan Connect, com una evolució cap a l’observabilitat intel·ligent, que integra arquitectura, implantació, operació i evolució contínua. La seva proposta per al segment B2B combina disseny d’arquitectures, implantació i integració tecnològica i manteniment. Així, l’enfocament de la companyia reuneix instrumentació, context i automatització per unificar senyals, correlacionar dades i convertir l’observabilitat en una capacitat estratègica.
MÉS VISIBILITAT
Gràcies a aquesta solució per a les comunicacions, les organitzacions poden optimitzar la utilització de la xarxa, visualitzant instantàniament l’estat global de la infraestructura a través d’un panell de control, o dashboard, personalitzable i fàcil de gestionar.
Aquest dashboard està dissenyat com una eina de gestió operativa per als equips de TI, amb una visió global de la xarxa, rendiment LAN i WAN, observabilitat Wi-Fi, esdeveniments i alarmes correlacionades, així com un quadre de comandament executiu.
A més, el sistema permet reduir els temps de resolució d’incidències en identificar més ràpidament la causa dels problemes i anticipar possibles errors mitjançant alertes intel·ligents i anàlisi predictiva. Això millora la resiliència operativa i aporta context per a una presa de decisions més àgil i fonamentada.
El nou servei està especialment indicat per a organitzacions amb entorns complexos i una alta dependència digital, com la banca, el sector retail, la logística i les empreses amb contact center o de comerç electrònic. En aquests àmbits, qualsevol eventualitat a la xarxa, per breu que sigui, pot afectar directament les vendes i requerir una resposta immediata, per exemple, durant el Black Friday.
Tal com va assenyalar Gayo en el marc dels Desayunos Esade, el desenvolupament de nous serveis està adquirint una rellevància especial en l’àmbit del B2B de la companyia: «A Telefónica Espanya, per exemple, en el mercat d’empreses ja venem més serveis que no són comunicacions que serveis purament de comunicacions».
Telefónica ofereix ara la nova capacitat d’observabilitat, i ho fa sota dues modalitats comercials. La modalitat essencial permet personalitzar la solució en funció de l’operativa del client i els seus esdeveniments, generar alarmes i detectar els principals problemes amb IA. La modalitat premium, que estarà disponible a partir de desembre, incorpora totes les funcionalitats de l’Essencial, juntament amb panells de control i informes personalitzables, capacitat de planificació, OpenTelemetry —marc de codi obert per estandarditzar la recollida i gestió de dades telemètriques en diversos entorns de programari—, una API per consultar dades i una altra API d’ITSM que integra la generació d’alarmes i tiquets automàtics davant de possibles incidències.
Amb aquesta iniciativa, i oferint cada vegada més i millors serveis, Telefónica reforça la seva proposta de valor per a empreses i administracions que busquen una visió unificada de la seva infraestructura digital i una operació més predictiva, eficient i resilient.