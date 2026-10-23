El sector dels grans magatzems (ANGED) inicia avui més de 340 processos electorals en què s’escolliran més de 3.000 representants dels treballadors. La constitució de les meses electorals dona el tret de sortida a un procés les votacions del qual se celebraran el pròxim 20 de novembre i que determinarà la representació sindical en un sector que ocupa més de 240.000 persones a Espanya.
Les eleccions es desenvoluparan en empreses com El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Ikea i Leroy Merlin, entre d’altres, i tindran una rellevància especial de cara a la negociació del pròxim conveni col·lectiu del sector, prevista per al 2027, després que l’acord actual expiri el 31 de desembre del 2026.
Actualment, la Confederació Sindical Independent Fetico és l’organització majoritària en l’àmbit de l’ANGED, amb un 54% de la representació sindical, seguida de CCOO, amb un 17%, i d’UGT i Valorian, amb un 12% cadascuna.
Les organitzacions sindicals ja han començat a presentar les seves propostes per al pròxim conveni. Fetico planteja un increment salarial del 16% durant els tres anys de vigència, juntament amb un 3% addicional de caràcter consolidable. La seva proposta també preveu una reducció de la jornada laboral fins a les 1.712 hores anuals i la incorporació d’un pla de pensions per a les plantilles del sector.
Per la seva banda, la resta d’organitzacions sindicals també han plantejat increments salarials de dos dígits, així com canvis en la regulació del treball els diumenges i festius, entre altres reivindicacions amb què intentaran adaptar els convenis a la realitat econòmica actual, en què factors com la inflació tindran un paper protagonista en les negociacions.