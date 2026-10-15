El futbol espanyol ha fet història en la segona jornada de la fase de lliga de la UEFA Champions League 2026/27, després que, per primera vegada, cinc clubs espanyols hagin aconseguit la victòria en una mateixa jornada de la competició. Reial Madrid, FC Barcelona, Atlètic de Madrid, Vila-real CF i Reial Betis han signat un ple de triomfs davant de rivals d’Itàlia, Anglaterra, Turquia i Portugal, amb un balanç de 15 punts, 16 gols a favor i set en contra en dues nits de competició marcades per grans actuacions i remuntades.
El FC Barcelona, l’Atlètic de Madrid i el Vila-real CF van obrir la jornada amb les seves victòries de dimarts, mentre que el Reial Madrid i el Reial Betis van completar el ple dimecres. El club català va prolongar el seu gran inici de temporada amb una contundent victòria a domicili per 1-4 davant del Galatasaray. L’equip de Hansi Flick va començar perdent a la primera part, però va reaccionar gràcies a un gol de João Cancelo abans del descans. Les dian es de Fermín López, Anthony Gordon i Karim Adeyemi van assegurar una clara victòria lluny de casa. Lamine Yamal va tornar a destacar amb dues assistències, mentre que el Barça va demostrar la seva qualitat ofensiva i la capacitat de reacció en un dels escenaris més exigents del futbol europeu.
Per la seva banda, l’Atlètic de Madrid va aconseguir una important victòria per 2-0 davant del Manchester United al Riyadh Air Metropolitano. L’equip de Diego Simeone va començar de la millor manera possible, amb Pablo Barrios obrint el marcador al primer minut. Els matalassers van mantenir la solidesa defensiva durant tot el partit, mentre que l’expulsió de Leny Yoro va complicar encara més les coses al Manchester United. Ademola Lookman va sentenciar la victòria a la segona part i va assegurar tres punts molt valuosos per a l’Atlètic davant d’un dels clubs més reconeguts del futbol anglès.
El Vila-real CF va completar el ple de victòries dels clubs espanyols de dimarts amb un triomf per 3-1 davant del Nàpols a l’Estadi de la Ceràmica. Tot i encaixar un gol matiner d’Amir Rrahmani, el submarí groc va capgirar el marcador ràpidament. Georges Mikautadze va empatar el partit i Santiago Mouriño va avançar l’equip local pocs minuts després. Tani Oluwaseyi va marcar el tercer gol als minuts finals per assegurar la primera victòria del Vila-real en aquesta edició de la Champions League i posar fi a una ratxa de set derrotes consecutives a la competició.
Dimecres va deixar un dels partits més emocionants de la jornada, amb el Reial Madrid remuntant un 3-1 en contra per imposar-se per 3-4 a l’AS Roma a l’Estadi Olímpic. A només set minuts del final, l’equip de José Mourinho semblava encaminar-se cap a la derrota. Tanmateix, Carlos Espí va retallar distàncies abans que Endrick aconseguís l’empat amb una rematada de cap. Antonio Rüdiger va culminar la remuntada en els últims instants i va donar al Reial Madrid una memorable victòria a domicili, la segona de la temporada a la Champions League.
Finalment, el Reial Betis va posar el punt final a una setmana rodona amb una victòria per 3-2 davant del FC Porto a la Cartuja. El conjunt andalús es va avançar gràcies a Abde Ezzalzouli, però el Porto va reaccionar amb gols de Gabri Veiga i Samu Aghehowa per capgirar el marcador. El Betis no es va rendir i Cucho Hernández va restablir l’empat abans que Isco transformés un penal decisiu per completar la remuntada i assegurar els tres punts.