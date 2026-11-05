Amb motiu del Dia Internacional de les Persones Cuidadores, el 5 de novembre, el sector ha recordat que tornen a ser d’actualitat els reptes que planteja la millora de les condicions laborals, el suport a les persones que cuiden en l’entorn familiar i l’impuls de la formació i l’ocupació davant l’escassetat de professionals especialitzats.
L’envelliment de la població i l’augment de les necessitats d’atenció a les persones en situació de dependència han situat el reconeixement de les persones cuidadores entre els principals reptes del sistema assistencial.
Segons les darreres projeccions de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), les persones de 65 anys o més ja representen el 21,1 % de la població espanyola, una proporció que podria arribar al 30,9 % el 2076. Aquesta evolució planteja noves necessitats assistencials i una demanda creixent de professionals especialitzats, alhora que reforça la importància de donar suport a les persones que assumeixen tasques de cura en l’entorn familiar.
La protecció de les persones cuidadores ha estat un dels temes abordats durant la I Convenció Europea de la Dependència, organitzada per la Fundació Economia. Durant la trobada es va plantejar la necessitat de millorar les condicions laborals, ampliar la formació i reforçar els suports a les persones cuidadores. Entre les propostes hi ha la creació d’un Estatut de la Persona Cuidadora, així com mesures de protecció davant la pobresa, permisos remunerats, flexibilitat laboral i reconeixement de les cotitzacions de cara a la jubilació.
Per la seva banda, l’Imserso ha reforçat la seva aposta per la formació amb el llançament de la tercera edició del curs en línia sobre personalització de les cures. La iniciativa, gratuïta i de 25 hores de durada, s’adreça tant a professionals dels serveis socials i a persones que volen incorporar-se al sector com a aquelles que duen a terme tasques de cura en l’àmbit familiar. L’objectiu és millorar la capacitació i facilitar l’aplicació dels principis de l’atenció centrada en la persona.
La corresponsabilitat i la creació de xarxes de suport constitueixen una altra de les reivindicacions vinculades a aquesta jornada. Fundación Mujeres ha impulsat la campanya #RedesParaCuidar, que es duu a terme del 2 al 12 de novembre amb trobades i activitats destinades a reconèixer la tasca de les persones cuidadores, millorar la coordinació entre els recursos de suport i promoure un repartiment més equilibrat de les responsabilitats de cura, que recauen majoritàriament sobre les dones.
El sector de les cures també contribueix a la generació d’ocupació local i aplega diferents perfils professionals. En aquest context, DomusVi ha commemorat recentment els seus vint anys d’activitat a Sevilla amb un acte en què ha reconegut la tasca de les institucions, entitats i persones que, durant dues dècades, han col·laborat amb els seus centres Santa Justa i Adorea. La companyia, present a set de les vuit províncies andaluses, compta amb més de 3.100 llocs de treball a la comunitat, des de professionals especialitzats fins a personal de suport, una mostra de la diversitat de perfils que intervenen en l’atenció a les persones grans.
Vint anys després de l’aprovació de la Llei de dependència, que va suposar un punt d’inflexió en el reconeixement del dret a rebre cures, la commemoració del Dia Internacional de les Persones Cuidadores posa de manifest els reptes pendents per reforçar la protecció de les persones que cuiden, impulsar-ne la formació i respondre a les necessitats d’una població cada vegada més longeva.