El Ressò Rallye Mallorca-Inca Ciutat consolida el seu lideratge en sostenibilitat i premia l’eficiència

El Ressò Rallye Mallorca-Inca Ciutat va tancar la seva sisena edició reafirmant-se com una de les principals cites del calendari nacional d’energies alternatives i com a referent en mobilitat sostenible a Balears.
La prova, organitzada per eMallorca Experience i l’Ajuntament d’Inca, va recórrer diferents carreteres de l’illa posant a prova l’eficiència energètica i la conducció responsable dels vehicles participants. La Plaça d’Espanya d’Inca va acollir la cerimònia de lliurament de trofeus d’aquesta segona prova puntuable del Campionat d’Espanya d’Energies Alternatives (CEEA).
En la categoria de vehicles elèctrics (BEV), el castellonenc José Manuel Pérez Aicart, al costat del seu copilot Javier Herrera (Hyundai Top Cable Ecoteam), va revalidar la victòria reeixida en l’anterior prova i va consolidar el seu lideratge en el campionat. La segona posició va ser per a José Manuel Pizarro i Daniel Pizarro (Toyota Kobe Motor), mentre que el tercer lloc el van ocupar Shirley Fernández i Antonio Fernández (Belles&Cubí Competició).
En híbrids endollables (PHEV), Antonio Luján i Carles Sasplugas (Omoda Jaecoo SHS Team) es van imposar amb claredat, seguits per les duples de Toyota Kobe Motor formades per Laura Aparicio i Jorge Garcés, i per Ángel Santos i David Sánchez.
Per part seva, en híbrids elèctrics (HEV), la victòria va ser per a Jorge Prado i Jesús Valenzuela. El podi el van completar José Andrés Corsino i Juana María Font, en segona posició, i Miguel González al costat de José María Sánchez, en tercer lloc.
Durant l’esdeveniment també es va celebrar el Trofeu Inca Ciutat, amb participació de pilots amateur, representants institucionals i membres de la societat balear. Així mateix, es va lliurar el trofeu Serra de Tramuntana a Ángel Santos com a reconeixement a la seva trajectòria i compromís amb l’eficiència energètica.
Amb aquesta edició, el Ressò Rallye Mallorca-Inca Ciutat va assenyalar que reforça el seu paper com a plataforma de divulgació de la mobilitat sostenible i consolida el compromís d’institucions i participants amb una conducció més eficient i respectuosa amb el medi ambient.