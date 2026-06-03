El Real Racing Club ha rebut la certificació ‘Excel·lència en el Model Formatiu Integral de Pedreres de Futbol’, atorgada per AENOR, i s’ha convertit en el primer club de futbol professional d’Espanya a obtenir aquest reconeixement desenvolupat i actualitzat entre AENOR i LALIGA.
El certificat reconeix el treball del club càntabre en la formació esportiva, educativa i humana dels seus jugadors i jugadores de pedrera, dins d’un model que avalua processos estratègics, operatius i de seguiment vinculats al desenvolupament integral dels menors. El lliurament del reconeixement va tenir lloc en els Camps de Sport del Sardiner, durant el descans del partit entre el Racing i el Cadis CF, després del qual el conjunt càntabre es va proclamar campió de Segona Divisió.
David de Pastors, director general de AENOR Confia, va lliurar la certificació a Gonzalo Colsa, director de Futbol Educatiu del Real Racing Club. En l’acte van participar també Manolo Higuera, president del club; Sebastián Ceria, president de la Fundació; Juan Florit, responsable de Projectes Esportius de LALIGA, i els capitans de tots els equips de la pedrera racinguista.
La certificació ‘Excel·lència en el Model Formatiu Integral de Pedreres de Futbol’ busca acompanyar als clubs en la millora contínua de les seves estructures de formació, mitjançant un enfocament basat en processos i en el compliment de més de 50 indicadors. L’objectiu és reforçar la contribució de les pedreres al desenvolupament humà, acadèmic i esportiu dels futbolistes menors d’edat.
Aquesta certificació té el seu origen en 2024 amb el treball impulsat per AENOR al costat del Club Atlètic Osasuna per a certificar l’excel·lència de la seva pedrera amb una certificació ad hoc, una fita inicial que va ser la base del posterior desenvolupament. A partir d’aquesta experiència, LALIGA va impulsar el desenvolupament d’un model per a tots els clubs fins a la seva versió actual, recolzada en el seu Pla Nacional de Millora i Optimització de Pedreres.
Amb la certificació concedida ara al Real Racing Club, AENOR i LALIGA consoliden un estàndard d’excel·lència i bones pràctiques en la gestió de pedreres, amb especial atenció a la professionalització dels processos, la comunicació, els sistemes de control i la protecció del menor.
Des de LALIGA s’ha subratllat que aquest tipus d’acreditacions contribueixen a reforçar la confiança en tota la cadena de valor, des dels clubs fins a les famílies i potencials socis, en deixar en mans d’una certificadora externa l’avaluació del compliment dels estàndards definits per als models formatius de pedrera.