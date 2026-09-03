El primer equip femení del Movistar Estudiantes ha passat per l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, pertanyent al grup Quirónsalud i integrat a la xarxa pública madrilenya (Sermas), per completar amb èxit les revisions mèdiques corresponents a l’inici de la temporada 2026-27.
Les jugadores han estat sotmeses a un complet protocol de valoració mèdica per part d’especialistes de les unitats de Cardiologia No Invasiva i de Cardiologia Esportiva de l’hospital. Les proves han inclòs una analítica completa, un ecocardiograma, un electrocardiograma en repòs, una ergometria i diferents proves d’imatge.
Totes les integrants de l’equip han superat satisfactòriament les revisions, fet que permet al cos mèdic disposar d’una valoració completa del seu estat físic i cardiològic abans d’afrontar una nova temporada a la LF Endesa.
L’equip mèdic, coordinat pel doctor Miguel Orejas, responsable de les unitats esmentades, i liderat en aquesta ocasió per la doctora Rosa María de Rábago, també ha comptat amb la participació dels doctors Manuel Giráldez, Mikel Taibo i Esther Macía, especialistes de les mateixes unitats. L’equip d’Infermeria ha estat format per Consuelo Ceballos i Marta Hernán, amb Francisca Fernández com a auxiliar d’Infermeria. Tot el procés s’ha desenvolupat en coordinació amb els serveis mèdics del Movistar Estudiantes.
Les revisions mèdiques formen part de la col·laboració que mantenen la Fundació Jiménez Díaz i el Movistar Estudiantes, que ja arriba a la seva quarta temporada. Una aliança que té entre els seus principals objectius la cura, la prevenció i el seguiment de la salut dels esportistes del club.
Per a les ‘Women in Black’, aquestes proves representen, a més, un dels primers passos de la preparació per a una nova temporada. Amb la plantilla ja immersa en la posada a punt, la valoració mèdica permet afrontar l’inici del treball amb totes les garanties i amb el focus posat en els reptes de la temporada 2026-27.
El doctor Orejas va destacar l’«excel·lent resultat de les revisions, que permeten conèixer de manera precisa l’estat de cada jugadora a l’inici de la temporada, i que han reflectit el compromís de l’equip amb la seva salut i preparació física».
COL·LABORACIÓ
La col·laboració entre la Fundació Jiménez Díaz i el Movistar Estudiantes, iniciada el juny del 2023, inclou les revisions mèdiques dels equips professionals del club i el seguiment de la salut dels més de 3.100 joves que formen part de la pedrera estudiantil, així com dels seus entrenadors.
Més enllà de la competició, totes dues institucions comparteixen una mateixa visió sobre la importància de la prevenció, els hàbits de vida saludables i la cura integral dels esportistes. Una filosofia que troba en l’esport un espai per transmetre valors com l’esforç, el compromís i la millora contínua.
Per part del Movistar Estudiantes, el seu director general de Patrocinis i Relacions Institucionals, José Asensio, va destacar que «la salut de les nostres jugadores és una prioritat i comptar amb la Fundació Jiménez Díaz per acompanyar-nos en aquest procés ens aporta la màxima confiança. Les revisions mèdiques són una part fonamental de la preparació de les nostres Women in Black i ens permeten començar la temporada sabent que estem en les millors mans».
A més d’estar relacionat amb la salut, tant en la prevenció de malalties com en la qualitat de vida en general, l’esport reflecteix una sèrie de valors amb els quals el Grup Quirón assegura que s’identifica en la seva manera de treballar, com ara la disciplina, l’esperit de superació o la millora contínua.
Actualment, Quirónsalud és Servei Mèdic del Mundial de MotoGP, Proveïdor Oficial dels Serveis Mèdics de la Reial Federació Espanyola de Tennis, Proveïdor Mèdic Oficial de l’Associació de Clubs de Bàsquet (ACB), Servei Mèdic Oficial de la Rafa Nadal Academy o Servei de Prevenció Mèdica de la Reial Federació Espanyola de Vela, a través de Quirónprevención, a més de col·laborar amb diversos clubs de futbol, bàsquet o rugbi.
De la mateixa manera, en els últims anys ha prestat assistència mèdica en esdeveniments esportius de primer nivell com la Copa Davis, la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Trofeu Comte de Godó, l’Ocean Race de vela o la San Silvestre Vallecana, entre d’altres.