MIR Asturias, el centre històric de formació sanitària d’alt rendiment, amplia la seva oferta per als futurs professionals del sector de la salut amb la incorporació d’un nou programa de preparació especialitzada adreçat als estudiants d’Infermeria que es presenten a l’examen EIR (Infermer Intern Resident).
Segons ha informat el centre, amb aquest llançament MIR Asturias trasllada a l’àmbit de la Infermeria el mètode consolidat durant gairebé 40 anys en la preparació del MIR, adaptant-lo a les necessitats d’un col·lectiu que ha de compaginar l’estudi amb els torns de treball, la manca de temps i la càrrega assistencial. El curs EIR d’11 mesos de MIR Asturias s’impartirà en modalitat en línia a partir del 2027.
El centre ha assenyalat que el nou programa EIR de MIR Asturias parteix dels pilars d’una metodologia pròpia en la qual els futurs professionals de la salut confien des de fa gairebé quatre dècades, per crear un programa de preparació de l’EIR dissenyat per professionals d’Infermeria i adreçat a aquest col·lectiu. Es tracta d’un model amb una planificació per fases que organitza l’estudi i ajuda a prioritzar els continguts en cada moment de la preparació. Els manuals i materials elaborats per especialistes donen suport a aquest itinerari, perquè l’alumnat avanci amb objectius definits i aprofiti millor el temps.
«Preparar l’EIR exigeix constància, però també una organització que tingui en compte la realitat de les persones que treballen en l’àmbit assistencial. Volem que cada estudiant sàpiga on ha de concentrar els esforços i se senti acompanyat durant la preparació, fins i tot quan disposa de poc temps per estudiar», ha assenyalat Julia Yusto, coordinadora acadèmica del curs EIR a MIR Asturias.
Aquesta metodologia combina classes impartides per docents especialitzats, simulacres setmanals i sessions de correcció per entrenar-se de manera progressiva, tutors especialitzats amb una ràtio reduïda d’alumnes i el suport de l’equip psicològic del centre.
El campus virtual de MIR Asturias, Campus One, permet analitzar l’evolució de cada estudiant, identificar àrees de millora i orientar els esforços cap als continguts que requereixen més atenció. En el disseny i el seguiment acadèmic del programa participa un comitè d’experts en Infermeria, liderat per Julia Yusto, que aportarà una visió professional actualitzada i alineada amb la realitat professional i assistencial del sector.
«Amb el llançament del programa EIR fem un pas natural en la nostra trajectòria. Traslladem a l’àmbit de la Infermeria la mateixa experiència, metodologia i eines que durant gairebé 40 anys ens han convertit en referents en la preparació del MIR. El nostre objectiu és que els professionals i estudiants d’Infermeria disposin, des del primer dia, d’un mètode d’alt rendiment pensat específicament per a les particularitats del seu examen», ha afegit Marta Novo, directora de MIR Asturias.
El curs EIR d’11 mesos, que començarà el 2027, s’impartirà en modalitat en línia i està pensat per facilitar la preparació a estudiants i professionals d’Infermeria amb diferents ritmes i disponibilitats.
Aquest programa es complementa amb un acompanyament posterior a l’examen. MIR Asturias ofereix als estudiants una previsió del resultat basada en algoritmes i en un model acadèmic desenvolupat i perfeccionat al llarg dels anys. El centre de formació sanitària d’alt rendiment també organitza jornades d’assessorament després de la prova per ajudar els alumnes a triar la plaça, acompanyant-los fins al final del procés.
Durant gairebé 40 anys, MIR Asturias ha acompanyat més de 70.000 professionals sanitaris en la seva preparació per al MIR, amb alumnes procedents de tot Espanya i de fins a 56 països, consolidant un model formatiu que es desenvolupa tant en modalitat en línia com presencial a les seves seus d’Oviedo, Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Santiago i Bilbao. Recentment, s’hi han afegit els centres de Màlaga, Còrdova i Saragossa, i pròximament s’hi incorporarà Granada. El centre ha destacat que el 2026 els seus alumnes han ocupat més d’una quarta part de les 1.000 primeres posicions de l’examen i el 30 % de les 100 primeres. A més, per sisè any consecutiu, han duplicat les seves probabilitats de situar-se entre els 3.000 primers classificats.