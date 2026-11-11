El Golden Boy de Pau Cubarsí perllonga el protagonisme del talent jove de LALIGA a Europa

Pau Cubarsí, defensa del FC Barcelona, ha estat reconegut amb el Golden Boy 2026, el guardó que concedeix el diari italià ‘Tuttosport’ al millor futbolista menor de 21 anys d’Europa. El central, de 19 anys, s’incorpora així al palmarès d’un premi que, els darrers anys, ha tingut una presència destacada de futbolistes de LALIGA.
Amb la victòria de Cubarsí, cinc de les darreres sis edicions del Golden Boy han recaigut en jugadors de clubs de la competició de l’estat espanyol. El defensa blaugrana segueix els passos de Pedri (2021), Gavi (2022), Jude Bellingham (2023) i Lamine Yamal (2024), reforçant el protagonisme de LALIGA en un dels reconeixements individuals més prestigiosos del futbol europeu.
Aquesta presència també es reflecteix al palmarès històric del premi. Dels 24 futbolistes que han conquistat el Golden Boy des de la seva creació el 2003, un total de 14 han jugat a LALIGA en algun moment de la seva carrera, cosa que representa el 58,3% dels guanyadors. D’ells, nou van rebre el premi mentre militaven en clubs de LALIGA, una llista en què figuren noms com Leo Messi, Sergio Agüero, Isco Alarcón i João Félix, ia la qual ara se suma Pau Cubarsí.
Per la seva banda, el FC Barcelona es consolida com el club amb més guanyadors a la història del Golden Boy, amb cinc futbolistes premiats: Leo Messi (2005), Pedri (2021), Gavi (2022), Lamine Yamal (2024) i Pau Cubarsí (2026). A més, el defensa blaugrana es converteix en el sisè futbolista de l’estat a conquistar aquest reconeixement, després de Cesc Fàbregas (2006), Isco Alarcón (2012), Pedri (2021), Gavi (2022) i Lamine Yamal (2024).
El reconeixement al central del FC Barcelona arriba després d’una temporada en què ha conquerit el títol de LALIGA EA SPORTS amb el conjunt blaugrana i el Mundial amb la selecció espanyola, on també va ser elegit millor jugador jove del torneig.
Format a La Masia des de la seva arribada al FC Barcelona el 2018, procedent del Girona, Cubarsí va debutar amb el primer equip el gener del 2024, sota les ordres de Xavi Hernández. Poc després va disputar la seva primera trobada com a titular a LALIGA EA SPORTS davant del Real Betis. Des d’aleshores, ha anat guanyant protagonisme al conjunt blaugrana fins a consolidar-se al primer equip i convertir-se en un dels defenses joves més destacats del futbol europeu.
La seva elecció com a Golden Boy 2026 dona continuïtat a la presència de futbolistes de LALIGA en aquest reconeixement internacional, que en els últims anys ha distingit tant jugadors formats als planters de clubs de l’estat com joves talents que han desenvolupat part de la seva trajectòria a la competició.
El Golden Boy, l’elecció del qual va a càrrec de periodistes de les principals publicacions esportives europees i compta amb el suport de la base de dades alemanya Transfermarkt, es lliurarà oficialment el pròxim 14 de desembre en una cerimònia que tindrà lloc a Torí (Itàlia).