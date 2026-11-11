Havia estat una manifestació multitudinària. Principalment reivindicativa que ha omplert tot el passeig de Gràcia de Barcelona amb diferents pancartes i concentracions de les entitats, col·lectius i sindicats convocants. Però, un cop acabada la manifestació, absolutament aturada entre Gran Via i Plaça Catalunya, cap a les set del vespre, un centenar d’encaputxats han començat una ofensiva contra diversos establiments comercials emblemàtics del centre de la ciutat i a realitzar pintades amb esprai en suport a la vaga i al dret a l’habitatge.
Els encaputxats, parapetats rere una pancarta, han colpejat i esberlat els vidres d’aparadors de la sabateria Geox, que s’ha incendiat a l’interior apagat per un manifestant altruista, i una botiga de roba del costat. Ha estat aleshores quan la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra ha actuat per primera vegada. Tot un estol de furgonetes ha avançat per la Gran via en sentit Besòs, fent retirar els manifestants. Però al cap de pocs segons i quan els Mossos havien fet una línia de contenció, han començat el llançament d’objectes i pirotècnica contra els agents que han reculat marxa enrere molt més enllà de la Rambla Catalunya.
Plaça Catalunya, el punt
En aquest impàs de replegament dels Mossos, els atacs a comerços multinacionals han continuat. Els activistes arrencaven i feien caure els taulers de protecció dels aparadors i els calaven foc, i treien els maniquins i alguns s’emportaven gènere de les botigues. Ha estat el cas d’H&M i Lego. El passeig de Gràcia lluïa fogueres a banda i banda, fins que han tornat els Mossos d’Esquadra i han escombrat els manifestants fins a la plaça Catalunya. En aquest punt, han articulat una línia policial que ha aguantat mitja hora ben llarga, en la qual s’ha viscut una veritable pluja de pedres i de pirotècnia que ha trencat escuts i ha tocat algun dels policies. Els agents no podien dispersar tot i els continus avisos per megafonia perquè la plaça Catalunya era plena com un ou, i una actuació podria haver estat un desastre.
Finalment, han decidit actuar amb una avançada de mossos a peu, que feia estona que tenien preparats els escopeters de foam, i han dispersat els manifestants pels voltants de la plaça Catalunya. En la desbandada, els activistes s’han dividit en grups i han anat aixecant barricades a Gran Via, Plaça Catalunya, Rambla Catalunya, ronda Universitat, Ronda Sant Antoni, Pelai, Balmes, plaça Universitat i al carrer Muntaner.
Davant d’aquesta situació, els Mossos han fet un carrusel constant per la zona. Entre passada i passada esperaven una estona per calcular el nombre de manifestants que es podien trobar. D’aquesta manera han anat dispersant els manifestants, i de tant, en tant baixaven de les furgonetes per acabar de fer dissabte. Els Mossos també han tingut el suport de la unitat antiavalots de la Guàrdia Urbana i dels Bombers que anaven apagant els continus focs que es propagaven. El joc del gat i la rata s’ha allargat en el seu gruix fins a tres quarts de deu de la nit, tot i que quedaven cues o grupuscles que els Mossos continuaven empaitant, però de molta menys intensitat. A les nou de la nit els Mossos informaven de vuit detinguts arran dels incidents, als que sumaven dues detencions practicades durant tot el dia.