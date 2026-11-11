Había sido una manifestación multitudinaria. Principalmente reivindicativa que ha llenado todo el paseo de Gràcia de Barcelona con diferentes pancartas y concentraciones de las entidades, colectivos y sindicatos convocantes. Pero, una vez terminada la manifestación, absolutamente detenida entre Gran Via y Plaça Catalunya, hacia las siete de la tarde, un centenar de encapuchados comenzaron una ofensiva contra varios establecimientos comerciales emblemáticos del centro de la ciudad y realizaron pintadas con aerosol en apoyo a la huelga y al derecho a la vivienda.

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Los encapuchados, parapetados tras una pancarta, golpearon y rompieron los vidrios de escaparates de la zapatería Geox, que se incendió en el interior apagado por un manifestante altruista, y una tienda de ropa al lado. Fue entonces cuando la Brigada Móvil de los Mossos d’Esquadra actuó por primera vez. Toda una flota de furgonetas avanzó por la Gran Via en sentido Besòs, haciendo retirar a los manifestantes. Pero al cabo de pocos segundos y cuando los Mossos habían formado una línea de contención, comenzaron el lanzamiento de objetos y pirotecnia contra los agentes que retrocedieron marcha atrás mucho más allá de la Rambla Catalunya.

Disturbios alrededor de la plaza Catalunya tras la manifestación de la huelga general del 11-N / Foto: Jordi Play

Plaça Catalunya, el punto

En este impás de repliegue de los Mossos, los ataques a comercios multinacionales continuaron. Los activistas arrancaban y hacían caer los tablones de protección de los escaparates y les prendían fuego, y sacaban los maniquíes y algunos se llevaban género de las tiendas. Fue el caso de H&M y Lego. El paseo de Gràcia lucía hogueras a ambos lados, hasta que regresaron los Mossos d’Esquadra y barrieron a los manifestantes hasta la plaza Catalunya. En este punto, articularon una línea policial que aguantó media hora bien larga, en la cual se vivió una verdadera lluvia de piedras y de pirotecnia que rompió escudos y alcanzó a algunos de los policías. Los agentes no podían dispersar a pesar de los continuos avisos por megafonía porque la plaza Catalunya estaba llena como un huevo, y una actuación podría haber sido un desastre.

Finalmente, decidieron actuar con una avanzada de Mossos a pie, que hacía rato que tenían preparados los escopeteros de foam, y dispersaron a los manifestantes por los alrededores de la plaza Catalunya. En la estampida, los activistas se dividieron en grupos y fueron levantando barricadas en Gran Via, Plaça Catalunya, Rambla Catalunya, Ronda Universitat, Ronda Sant Antoni, Pelai, Balmes, Plaça Universitat y en la calle Muntaner.

Ante esta situación, los Mossos realizaron un carrusel constante por la zona. Entre pasada y pasada esperaban un rato para calcular el número de manifestantes que se podían encontrar. De esta manera fueron dispersando a los manifestantes, y de vez en cuando bajaban de las furgonetas para terminar de hacer limpieza. Los Mossos también contaron con el apoyo de la unidad antidisturbios de la Guardia Urbana y de los Bomberos que iban apagando los continuos fuegos que se propagaban. El juego del gato y el ratón se alargó en su mayoría hasta las nueve y tres cuartos de la noche, aunque quedaban colas o grupúsculos que los Mossos continuaban persiguiendo, pero de mucha menos intensidad. A las nueve de la noche los Mossos informaron de ocho detenidos a raíz de los incidentes, a los que se sumaron dos detenciones practicadas durante todo el día.