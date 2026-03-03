El fundador de La Fageda i el doctor Manuel Sans Segarra debatran sobre la crisi de la civilització actual

El fundador de La Fageda, el psicòleg Cristòfor Colom, participarà divendres que ve, 6 de març, en la taula rodona ‘La Humanitat en crisi’, organitzada per la Reial Acadèmia Europea de Doctors (RAEU). L’acte tindrà lloc a les 18.30 hores en la sala d’actes de Foment del *Treball, a Barcelona, i reunirà tres acadèmics per a reflexionar sobre la crisi de la civilització, existencial i econòmica, que travessa la societat contemporània.
A més del president d’honor de La Fageda, la taula comptarà amb la participació de Francisco González de Posada (Acadèmic d’Honor de la RAEU), doctor en múltiples disciplines; i del metge Manuel Sans Segarra (Acadèmic de Número de la RAEU), autor del llibre ‘Ego i Supraconsciencia, buscant el sentit de la vida’.
La sessió proposa una mirada interdisciplinària sobre un fenomen que afecta simultàniament la cultura, el treball, la dimensió espiritual i el sentit vital de la persona, amb especial atenció a l’impacte que aquesta crisi té en adolescents i joves. El debat combinarà perspectives filosòfiques, mèdiques, socials i econòmiques, amb la voluntat no sols de diagnosticar el moment present, sinó també d’aportar elements de comprensió i esperança.
L’acte preveu en la seva part final un espai de debat obert amb torn de preguntes del públic. Per a assistir és necessari confirmar assistència en ‘secretaria@raed.academy‘.