Dades de Novartis en EULAR 2026 reforcen el seu lideratge en immunologia per a malalties complexes

Novartis ha presentat novetats sobre el seu portafolis d’immunologia en 31 abstracts durant el Congrés de l’Aliança Europea d’Associacions de Reumatologia (EULAR, per les seves sigles en anglès), que se celebra del 3 al 6 de juny a Londres. Les dades amplien el coneixement científic sobre malalties autoimmunes amb una elevada càrrega per als pacients. Entre els avenços s’inclouen resultats de secukinumab i ianalumab en polimiàlgia reumàtica, síndrome de Sjögren i lupus eritematós sistèmic. “A Novartis estem compromesos a impulsar el futur de la immunologia. Des de petites molècules fins a fàrmacs biològics i teràpies cel·lulars CAR-T, la nostra ciència pionera se centra en aquelles àrees en les quals podem aconseguir un impacte més elevat en els resultats dels pacients”, ha afirmat Angelika Jahreis, directora global de Desenvolupament d’Immunologia de Novartis.
“A EULAR compartirem nous i importants dades sobre Cosentyx, ianalumab i la nostra teràpia CAR-T rapcabtagene autoleucel en malalties amb importants necessitats mèdiques no cobertes. Aquestes dades demostren com la innovació de Novartis pot tenir un impacte significatiu en les persones que viuen amb malalties autoimmunes com la polimiàlgia reumàtica, la malaltia de Sjögren, el lupus eritematós sistèmic i l’esclerosi sistèmica”, ha afegit.
Entre les novetats més destacades, secukinumab mostra resultats de fase III en polimiàlgia reumàtica (estudi REPLENISH) i evidència de l’impacte de l’ús primerenc en la progressió radiogràfica de l’artritis psoriàsica. Per part seva, rapcabtagene autoleucel ofereix dades preliminars de seguretat i eficàcia en miopaties inflamatòries idiopàtiques greus refractàries i esclerosi sistèmica cutània difusa, així com dades clíniques i de biomarcadors fins a 24 mesos en lupus eritematós sistèmic refractari. A més, ianalumab evidencia eficàcia i seguretat en la malaltia de Sjögren a través dels estudis globals de fase III NEPTUNUS-1 i NEPTUNUS-2 i presenta resultats finals de fase II en lupus eritematós sistèmic.
La companyia ha indicat que aquestes presentacions, que inclouen tant sessions orals com pòsters comentats, reforcen el compromís de Novartis amb la innovació en immunologia i el seu enfocament en malalties amb importants necessitats mèdiques no cobertes.