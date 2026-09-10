Cofares eleva un 6,5% les seves vendes, fins a 3.221 milions, en els vuit primers mesos de 2026

Cofares ha aconseguit unes vendes de 3.221 milions d’euros en els vuit primers mesos de 2026, la qual cosa suposa un creixement superior al 6,5% respecte al mateix període de l’any anterior, segons ha informat aquest dijous la companyia. La cooperativa ha situat a més la seva quota de mercat acumulada fins a juliol en el 29,59%, més de sis punts per sobre del segon operador del sector i més de 17 punts per davant del tercer.
La companyia atribueix aquesta evolució a un model de negoci basat en l’excel·lència operativa, la capil·laritat territorial, la incorporació de la intel·ligència artificial i la cultura de la dada, els serveis de valor afegit a la farmàcia i el seu operador logístic Farmavenix. “L’anticipació i la posada en marxa d’iniciatives pioneres en el sector han estat determinants per a l’èxit del nostre negoci”, ha assenyalat el president de Cofares, Eduardo Pastor.
Aquests resultats donen continuïtat a les xifres registrades en 2025, exercici en el qual Cofares va aconseguir un volum de vendes de 4.580 milions d’euros, un 7,4% més, i un benefici abans d’impostos de 18,1 milions, prop d’un 19% superior al de l’any anterior. El resultat brut d’explotació (Ebitda) es va situar en 49,1 milions d’euros, un 12% més, mentre que la taxa de cobertura va aconseguir el 70,7%, segons el criteri del Banc d’Espanya.
Cofares compta actualment amb una xarxa de 48 magatzems a Espanya i ha destinat 230 milions d’euros a inversions durant els últims cinc anys. Dins de la seva estratègia d’expansió, té prevista la construcció de tres nous centres a Còrdova, Talavera de la Reina (Toledo) i Santa Cruz de Tenerife. Així mateix, les seves marques Farline i Aposán van incrementar les seves vendes un 14,3% en 2025, fins als 70 milions d’euros, mentre que Farmavenix va tancar el passat exercici amb un creixement del 19%, sumant 8 milions d’euros més a la seva facturació.