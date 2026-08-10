El laboratori internacional ISDIN celebrarà aquest dimecres un esdeveniment al seu espai del passeig de Gràcia de Barcelona en què oferirà la retransmissió en directe de l’eclipsi solar i, posteriorment, una sessió de DJ. La trobada combinarà divulgació i entreteniment per a totes aquelles persones que vulguin gaudir d’un dels fenòmens astronòmics més espectaculars.
La iniciativa, impulsada per la companyia líder en fotoprotecció i dermatologia, vol aprofitar l’interès que desperta aquest fenomen astronòmic per apropar a la societat un missatge basat en l’evidència científica. “Volem explicar un fet poc conegut: encara que el Sol quedi ocult, la radiació ultraviolada continua present. Comprendre com interactua la radiació solar amb la pell és el primer pas per protegir-la millor”, va explicar el CEO d’ISDIN i doctor en astrofísica, Juan Naya.
En aquesta línia, just abans de la retransmissió de l’eclipsi, el laboratori estrenarà un documental científic de 15 minuts presentat pel mateix Juan Naya juntament amb Anik De Groof, responsable d’una de les missions de l’Agència Espacial Europea (ESA). La peça aprofundeix en la figura del Sol, explica què és exactament un eclipsi solar, què passa amb la radiació ultraviolada quan el Sol queda ocult i quins efectes té sobre la pell, amb l’objectiu d’informar la població i promoure hàbits segurs d’observació i protecció.
Després de la projecció del documental, que posteriorment estarà disponible a l’aplicació i al web d’ISDIN, i de la retransmissió de l’eclipsi, la jornada culminarà amb una sessió de música a càrrec d’un DJ.
Aquest esdeveniment s’emmarca en la campanya ‘Sun IS OUT, UV Is Still IN’, que utilitzarà els eclipsis solars visibles des d’Europa entre el 2026 i el 2028 com una oportunitat per divulgar coneixement sobre el Sol, la radiació ultraviolada i la salut de la pell. A través d’aquesta iniciativa, ISDIN vol contribuir que un fenomen astronòmic de gran impacte visual serveixi també per promoure hàbits de fotoprotecció basats en l’evidència científica.