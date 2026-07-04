El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Azvi inicia la fase 2 per a la construcció del Tramvia de Uppsala a Suècia
  • CA
  • Barcelona
  • Girona
  • Lleida
  • Tarragona
  • Tortosa
  • Mataró
  • Vic
  • Vilafranca del Penedès
  • Vilanova i la Geltrú
  • La Seu d'Urgell
  • Puigcerdà
  • Figueres
  • Gandesa
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Sant Carles de la Ràpita
  • Sant Cugat del Vallès
  • Terrassa
  • Sabadell
  • Granollers
Servimedia
04/07/2026 17:40

Azvi, a través del consorci NYAB-*AZVI AB, ha estat designada pel consorci liderat per l’ajuntament de Uppsala com a contractista principal per a la Fase 2 del projecte del tramvia de la ciutat.
Amb la signatura d’aquesta Fase 2 del contracte pluriennal, que ascendeix aproximadament a 600 M€, es trasllada a l’execució el treball de planificació, disseny preliminar i preparació desenvolupat conjuntament durant la Fase 1 del projecte, on s’executaran aproximadament 17 km de via doble per a tramvia, 22 parades, a més de les infraestructures associades al llarg del recorregut.

Així, les activitats immediates inclouran el disseny detallat, la implantació progressiva de les zones d’obra i la planificació de la logística i dels recursos necessaris per a la construcció, tot això en el marc de la iniciativa col·laborativa entre l’Ajuntament de Uppsala, la Regió de Uppsala i el consorci entre Azvi i NYAB.

El projecte s’executarà en dues etapes: la primera estarà acabada en 2032 i quedarà preparada per a la seva entrada en servei comercial, mentre que l’etapa final conclourà en 2034, quan la línia del tramvia quedi connectada amb la xarxa ferroviària nacional en Bergsbrunna.

Per a Azvi, participar en aquest projecte clau per al futur desenvolupament de la ciutat de Uppsala i del seu sistema de transport públic és un orgull, i suposa una gran oportunitat per a contribuir amb el nostre coneixement tècnic i experiència en grans infraestructures ferroviàries i tramviàries.

Comparteix

Icona de pantalla completa