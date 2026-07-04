Azvi inicia la fase 2 per a la construcció del Tramvia de Uppsala a Suècia

Azvi, a través del consorci NYAB-*AZVI AB, ha estat designada pel consorci liderat per l’ajuntament de Uppsala com a contractista principal per a la Fase 2 del projecte del tramvia de la ciutat.
Amb la signatura d’aquesta Fase 2 del contracte pluriennal, que ascendeix aproximadament a 600 M€, es trasllada a l’execució el treball de planificació, disseny preliminar i preparació desenvolupat conjuntament durant la Fase 1 del projecte, on s’executaran aproximadament 17 km de via doble per a tramvia, 22 parades, a més de les infraestructures associades al llarg del recorregut.
Així, les activitats immediates inclouran el disseny detallat, la implantació progressiva de les zones d’obra i la planificació de la logística i dels recursos necessaris per a la construcció, tot això en el marc de la iniciativa col·laborativa entre l’Ajuntament de Uppsala, la Regió de Uppsala i el consorci entre Azvi i NYAB.
El projecte s’executarà en dues etapes: la primera estarà acabada en 2032 i quedarà preparada per a la seva entrada en servei comercial, mentre que l’etapa final conclourà en 2034, quan la línia del tramvia quedi connectada amb la xarxa ferroviària nacional en Bergsbrunna.
Per a Azvi, participar en aquest projecte clau per al futur desenvolupament de la ciutat de Uppsala i del seu sistema de transport públic és un orgull, i suposa una gran oportunitat per a contribuir amb el nostre coneixement tècnic i experiència en grans infraestructures ferroviàries i tramviàries.