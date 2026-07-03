Elsa Pataky, sobre la seva rutina física: «Per a les articulacions crec que comença a ser massa amb l’edat»

Arribar als 49 anys amb el físic d’Elsa Pataky no és casualitat. Durant anys, hem associat la seva imatge al ioga intens, a aquestes postures impossibles que prometien flexibilitat infinita i una ment en calma. (Sí, nosaltres també hem intentat imitar-la a la nostra estora de casa).
Però l’actriu ha trencat amb tot. En una confessió que ha deixat els seus seguidors descol·locats, Pataky ha admès que el ioga, tot i ser efectiu en el passat, ha deixat de ser el seu millor aliat. És hora d’entendre per què el cos demana un canvi quan el cronòmetre biològic avança.
La traïció de la flexibilitat
Quan som joves, la flexibilitat és la nostra gran basa. Però en apropar-nos a la barrera dels 50, la prioritat de l’organisme canvia dràsticament. El que abans era un entrenament de manteniment, ara es queda curt davant les noves necessitats de les nostres articulacions i teixits.
L’Elsa ho té clar: el ioga, en certs nivells d’intensitat, pot ser insuficient o fins i tot contraproduent si no es combina amb l’estímul adequat. L’actriu ha sentit en les seves pròpies carns que les articulacions requereixen un altre tipus de suport per no deteriorar-se amb el pas del temps.
El problema no és el ioga en si, sinó l’error de creure que una única disciplina pot cobrir totes les necessitats funcionals d’un cos que està canviant a passos gegantins.
La revelació: Pilates com a pilar central
Què ha ocupat el buit deixat pel ioga? La resposta és el Pilates. Però no parlem d’un Pilates suau i relaxant, sinó de la versió que desafia l’estabilitat, millora el control postural i construeix una musculatura profunda que protegeix cadascuna de les nostres vèrtebres.
L’actriu ha descobert que el Pilates ofereix aquesta resistència controlada que el ioga a vegades omet. És el mètode perfecte per mantenir la mobilitat sense comprometre la integritat dels genolls, les espatlles i l’esquena baixa, zones on el desgast comença a ser evident a partir dels 45.
Per què la teva rutina d’entrenament necessita un gir de 180 graus
El missatge de Pataky és una lliçó d’humilitat esportiva. De vegades, ens aferrem a rutines perquè “ens funcionen”, quan en realitat només ens estan mantenint en la zona de confort. La clau de l’èxit, segons l’estrella, és la capacitat d’escoltar quan el cos ens demana menys estirament estàtic i més tensió muscular intel·ligent.
L’entrenament actual de l’Elsa se centra en l’alineació i en la força funcional. És un enfocament que prioritza la longevitat sobre l’estètica immediata. Al final, el que busquem no és només veure’ns bé a les fotos, sinó ser capaços de moure’ns sense dolor quan complim 60, 70 o 80 anys.
No tinguis por d’abandonar el que et va fer sentir bé fa cinc anys si avui el teu cos t’està enviant senyals que necessita alguna cosa diferent.
La inversió que el teu “jo” dels 50 agrairà
Si estàs en la quarantena o a prop, l’exemple d’Elsa Pataky és el mirall on mirar-se. L’obsessió per l'”elongació” extrema ha de deixar pas a la recerca de la solidesa estructural. Si el Pilates és suficient per a algú que ha mantingut un nivell d’exigència física altíssim durant dècades, per què continuem dubtant dels seus beneficis?
La transició cap a un entrenament més conscient i menys lesiu no és signe de debilitat, és pur sentit comú. La veritable victòria en la maduresa no és qui aixeca més pes o qui arriba més lluny en una postura, sinó qui arriba al final del dia amb l’energia intacta i l’estructura corporal protegida.
La propera vegada que sentis que la teva rutina de sempre t’està esgotant més del que t’aporta, recorda que canviar d’estratègia pot ser la decisió que et permeti continuar entrenant durant els pròxims vint anys sense passar pel fisioterapeuta.
Continuaràs estancada en la teva rutina de ioga o provaràs si el Pilates és la peça que li falta al teu puzle de salut i vitalitat?