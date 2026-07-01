Rafael Santandreu: No et preocupis per dormir malament ocasionalment, centra’t en l’insomni psicològic

Portes dues hores mirant el sostre i la llum del despertador és la teva pitjor enemiga. Estàs esgotat, però el teu cervell ha decidit que és el moment perfecte per repassar tot el que vas fer malament el 2025.
No ets l’únic. L’insomni psicològic s’ha convertit en una autèntica epidèmia silenciosa que destrossa la nostra productivitat i el nostre humor diari. (Sí, sabem que demà et penediràs de no haver tancat els ulls abans).
L’error fatal que comets cada nit
El problema no és el teu matalàs ni la temperatura de l’habitació. L’error real és intentar forçar-te a dormir.
El teu cervell ha associat el llit amb un camp de batalla on l’enemic és el rellotge. Quan t’obligues a conciliar el son, actives un estat d’alerta que bloqueja la melatonina de forma immediata.
L’insomni psicològic no és una fallada física, és un parany mental: com més desitges dormir, més despert et mantens per l’ansietat de no fer-ho.
La tècnica de la “Intenció Paradoxal”
Aquí és on entra el truc que està canviant les nits de milers de persones. La ciència l’anomena intenció paradoxal i és tan senzill que sembla una broma, però funciona.
En lloc d’intentar quedar-te adormit, intenta fer exactament el contrari: mantén-te despert a tota costa. Queda’t amb els ulls oberts, parpellejant, repetint-te a tu mateix: “No me’n vaig a dormir”.
En fer això, elimines la pressió de rendiment sobre el teu sistema nerviós. Sense l’angoixa de “he de dormir ja”, el teu cos abaixa la guàrdia i, gairebé sense adonar-te’n, la son pren el control.
Per què el teu cervell se saboteja
L’insomni sovint neix d’una necessitat de control. Durant el dia, gestionem mil coses, i en arribar la nit, el cervell intenta “gestionar” la son com si fos un altre correu electrònic pendent de resposta.
La Universitat de Harvard ha assenyalat que l’estrès acumulat altera la nostra arquitectura del son. Si no talles aquest cicle de pensaments rumiadors, el teu cos segueix segregant cortisol en lloc de relaxar-se.
El truc d’higiene mental
Perquè aquesta tècnica sigui efectiva, necessites un entorn que acompanyi. La llum blava del teu mòbil és un inhibidor directe del teu descans. (Ho sabem, és difícil deixar el scroll, però el teu cervell t’ho agrairà).
La recomanació dels especialistes és clara: si després de 20 minuts d’intentar-ho segueixes despert, aixeca’t. Surt de l’habitació i fes una activitat avorrida, com llegir un manual tècnic o doblegar roba, fins que la son sigui inevitable.
L’objectiu és que el teu cervell torni a veure el llit com un lloc sagrat per dormir, i no com el lloc on pateixes cada nit per no aclucar l’ull.
Una inversió en la teva salut
No estem parlant només d’evitar les ulleres de demà. Un descans de qualitat és la millor eina per mantenir el teu sistema immune a punt i la teva salut cardiovascular en nivells òptims.
Recorda que això no és màgia, és neurociència aplicada a la teva vida diària. De vegades, la solució més eficaç és deixar de lluitar contra nosaltres mateixos.
Advertència: Si l’insomni persisteix durant setmanes malgrat aplicar aquestes tècniques, no dubtis a consultar amb un professional mèdic; podria haver-hi un problema subjacent que requereix atenció personalitzada.
Què faràs aquesta nit? Seguiràs barallant-te amb el coixí o deixaràs que sigui la psicologia la que et porti als braços de Morfeu? De vegades, rendir-se és l’estratègia més intel·ligent per guanyar la batalla de la son.